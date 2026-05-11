IPJ Timiș: Prima carte electronică de identitate (CEI) este gratuită până la data de 30 iunie 2026

Inspectoratul de Poliție Județean Timiș informează că emiterea primei Cărți Electronice de Identitate (CEI) este gratuită până la data de 30 iunie 2026 pentru cetățenii români care au împlinit vârsta de 14 ani.

Noul document de identitate oferă un nivel ridicat de securitate și facilitează accesul la servicii digitale moderne. Cartea Electronică de Identitate certifică identitatea, cetățenia română și domiciliul titularului, fiind prevăzută cu elemente speciale de protecție împotriva falsificării și utilizării frauduloase.

Documentul are dimensiunea unui card bancar și poate fi solicitat la orice serviciu public comunitar de evidență a persoanelor, indiferent de localitatea de domiciliu. Pentru eliberarea acestuia, solicitantul trebuie să se prezinte personal, fiind necesare fotografia facială și preluarea amprentelor a două degete.

Cartea Electronică de Identitate poate fi solicitată la expirarea actualului act de identitate, în cazul schimbării domiciliului, în situația pierderii, furtului sau deteriorării, precum și în alte situații prevăzute de legislația în vigoare.

Pentru evitarea aglomerației la ghișee și reducerea timpului de așteptare, IPJ Timiș recomandă cetățenilor să verifice din timp valabilitatea actului de identitate și să efectueze programarea înainte de expirarea acestuia.

Programarea pentru depunerea cererii se realizează exclusiv online, prin platforma: https://hub.mai.gov.ro.