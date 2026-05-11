Accident cu un tramvai și două mașini, în Timișoara

O femeie, de 45 de ani, a condus un autoturism pe strada Ciprian Porumbescu, dinspre strada Alexandru Odobescu înspre bulevardul Mihai Viteazu, iar la intersecție cu Piața Nicolae Bălcescu, ar fi intrat în coliziune cu un tramvai, condus de un bărbat, de 26 de ani, care circula dinspre strada Independenței

În urma impactului, autoturismul condus de către femeie a fost proiectat într-un alt autoturism, condus de un bărbat, de 71 de ani, care circula dinspre strada Gheorghe Doja înspre bulevardul Mihai Viteazu.

În urma impactului a rezultat o victimă, respectiv femeia de 45 de ani, care a fost transportată la spital în vederea acordării de îngrijiri medicale.

Toți conducătorii, au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatul negativ.

În cauză a fost întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.