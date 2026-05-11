Fotbal, Liga a IV-a Timiș: rezultate, clasament și etapa viitoare

Rezultate înregistrate în etapa a 25-a: Flacăra Parța – Unirea Sânnicolau Mare 1-4, CSC Ghiroda și Giarmata Vii – CSC Săcălaz 2-2, AS Berini – Ripensia Timișoara 2-1, CSC Belinț – Gloria Moșnița Nouă 0-3, AS Recaș – CSM Lugoj 3-6, CSC Millenium Giarmata – CSO Deta 6-0, CSU Universitatea de Vest din Timișoara – CS Sânandrei Timiș 3-2, Unirea Jimbolia – Avântul Periam 1-0.



Etapa viitoare (sâmbătă): CSC Săcălaz – Flacăra Parța, Ripensia Timișoara – CSC Ghiroda și Giarmata Vii II, Gloria Moșnița Nouă – AS Berini, Avântul Periam – CSC Belinț, CSO Deta – CSU Universitatea de Vest din Timișoara, Unirea Sânnicolau Mare – AS Recaș, CS Sânandrei Timiș – Unirea Jimbolia, CSM Lugoj – CSC Millenium Giarmata.

