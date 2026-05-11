ITM Timiș a dat amenzi de 30.000 de lei în sectorul colectării deșeurilor

Inspectoratul Teritorial de Muncă Timiș a desfășurat, în perioada 4 – 8 mai, o campanie pentru identificarea și combaterea muncii nedeclarate și pentru verificarea modului în care sunt respectate prevederile legale privind securitatea și sănătatea în muncă de către angajatorii care desfășoară activități în domeniile: ”colectarea deșeurilor nepericuloase”, ”recuperarea materialelor reciclabile” și ”alte activități de eliminare a deșeurilor”.

Au fost efectuate 14 controale efectuate, în cadrul cărora au fost aplicate: 17 sancțiuni, 14 avertismente și trei amenzi în valoare totală de 30.000 lei.

Potrivit instituției, printre neregulile descoperite s-au numărat utilizarea unor echipamente de lucru care puneau în pericol sănătatea lucrătorilor; lipsa inspecțiilor tehnice periodice și nerespectarea cerințele minime de semnalizare SSM.

Inspectorii au constatat și probleme legate de relațiile de muncă precum: inexistența evidenței timpului de muncă cu ora de începere a activității și ora de sfârșit a activității și necompletarea registrului de evidență a salariaților cu toate elementele.

ITM Timiș reamintește angajatorilor obligația de a asigura un mediu de muncă sigur și sănătos, precum și de a respecta normele privind protecția lucrătorilor și gestionarea corespunzătoare a deșeurilor rezultate din activitate.

