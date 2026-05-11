Investiție de 10,5 milioane de euro la Timișoara!

DS Smith, unul dintre cei mai importanți producători globali de ambalaje sustenabile pe bază de fibre, a anunțat investiții de peste 14 milioane de euro în operațiunile sale din România. Fondurile vor fi folosite pentru modernizarea și extinderea fabricilor din Timișoara și Ghimbav, în contextul în care compania și-a continuat creșterea și în 2025, după evoluția pozitivă înregistrată anul trecut.

Potrivit Agerpres, cea mai mare investiție, de 10,5 milioane de euro, va fi realizată la fabrica din Timișoara până în primul trimestru al anului 2027.

Proiectul presupune automatizarea activităților, reorganizarea completă a fluxului de producție și extinderea spațiului de depozitare pentru produsele finite. Compania estimează că aceste schimbări vor contribui la reducerea termenelor de livrare și la adaptarea operațiunilor la cerințele logistice moderne.

Planul de dezvoltare include și instalarea unei noi linii de producție în zona de conversie. Aceasta va permite extinderea colaborărilor cu actualii clienți și atragerea unor parteneri noi, prin utilizarea unor tehnologii de ultimă generație.

Totodată, compania va introduce sisteme de control al calității bazate pe date în timp real și va putea produce noi tipuri de ambalaje.

În paralel, fabrica din Ghimbav va beneficia în 2026 de o investiție suplimentară de 3,6 milioane de euro.

Banii vor fi direcționați către modernizarea infrastructurii și îmbunătățirea echipamentelor folosite pentru producția de carton ondulat, cu scopul de a crește performanța operațională și capacitatea de producție.

Programul actual continuă investițiile începute în 2023 la aceeași unitate, unde au fost alocate anterior alte 13 milioane de euro.