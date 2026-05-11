Cod portocaliu de averse torențiale, fulgere și vijelii în județele Timiș, Arad, Hunedoara și Bihor. Localitățile vizate

Cod portocaliu de averse torențiale, fulgere și vijelii în județele Timiș, Arad, Hunedoara și Bihor, emis luni seara.

În contextul avertizării meteo (pentru județul Timiș, localitățile Margina și Mașloc), între orele 20:20-21:15, ISU Timiș recomandă cetățenilor să evite deplasările și să întrerupă orice activitate în aer liber.

Județul Arad

Se vor semnala, până la ora 21:15, averse torențiale care vor acumula 25…40 l/mp, frecvente descărcări electrice, izolat – intensificări ale vântului, în localitățile: Arad, Sântana, Ineu, Șiria, Vladimirescu, Pâncota, Sebiș, Târnova, Șicula, Zimandu Nou, Zăbrani, Ghioroc, Hălmagiu, Apateu, Bocsig, Șagu, Buteni, Săvârșin, Sintea Mare, Beliu, Mișca, Craiva, Seleuș, Fântânele, Cermei, Șepreuș, Livada, Felnac, Zărand, Covăsânț, Tauț, Păuliș, Zădăreni, Bârsa, Petriș, Olari, Hălmăgel, Archiș, Hășmaș, Cărand, Șilindia, Frumușeni, Ignești.

Pentru localitățile vizate de codul portocaliu a fost transmis mesaj RO-Alert.

Județul Hunedoara

Până la ora 21:15, se vor semnala averse care pot cumula 25-40 l/mp, descărcari electrice, vânt și grindina.

Zona afectată este: Brad, Vața de Jos, Crișcior, Ilia, Dobra, Baia de Criș, Buceș, Zam, Bucureșci, Luncoiu de Jos, Gurasada, Brănișca, Blăjeni, Ribița, Lăpugiu de Jos, Vălișoara, Tomești, Vorța, Burjuc, Bulzeștii de Sus;

Vor fi averse torențiale care vor acumula 25…40 l/mp, frecvente descărcări electrice, izolat – intensificări ale vântului cu viteze de 70-80 km/h, vijelie, grindină de dimensiuni mici și medii (1…3 cm).

Județul Bihor

Finiș, Cociuba Mare, Șoimi, Olcea.

