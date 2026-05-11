Dominic Fritz atacă, din nou, PSD și AUR. Spune că alegerile anticipate „nu ar trebui să sperie pe nimeni”

Liderul USR, Dominic Fritz, a respins ferm scenariul unui guvern tehnocrat, afirmând că o astfel de soluție riscă să fie doar o mască pentru menținerea PSD la putere.

Într-o intervenție în direct la TVR Info, Dominic Fritz a pus sub semnul întrebării legitimitatea și funcționarea unui guvern tehnocrat, subliniind lipsa unei baze politice clare.

„Un guvern tehnocrat întotdeauna naște întrebarea cum se va forma voința politică într-un astfel de guvern. Chiar dacă trecem peste faptul că tot trebuie o majoritate pentru a trece de Parlament, dar pe ce bază exprimă o voință politică un guvern tehnocrat care n-a fost ales de nimeni, care nu este susținut de partide? Eu cred că trebuie să avem mare grijă să nu avem un guvern tehnocrat care este doar un paravan pentru ca PSD să rămână la butoane, dar neasumat”, a declarat liderul USR.

Fritz a făcut trimitere și la precedentul din perioada 2015-2016, când un guvern tehnocrat a fost susținut indirect de partide, dar ulterior criticat chiar de acestea.

„Poate să repete ce au făcut în 2015-2016, în care și-au pus în față un guvern tehnocrat și apoi au început să toace fix acest guvern și s-au erijat în opoziție, în timp ce, la guvernare, cu un vicepremier, au blocat orice fel de schimbare sau reformă. Nu ne permitem asta. De aceea, eu, momentan, nu văd cum ar putea să funcționeze ideea unui guvern tehnocrat și, încă o dată, nu vom permite ca un guvern tehnocrat să fie paravanul pentru o continuitate a puterii PSD”, a afirmat Fritz.

Liderul USR a insistat că transparența și asumarea politică sunt esențiale într-un moment de criză politică, avertizând asupra riscului unor soluții de fațadă.

„Lucrurile cred că trebuie să fie clare, trebuie să fie transparente. Lumea trebuie să înțeleagă cine decide ce. Să pui pe cineva în vitrină și, în spate, cu un secretar de stat, cu oameni în agenții, să controlezi în continuare tot ceea ce se întâmplă în statul român nu cred că este ceea ce își doresc oamenii”, a mai spus acesta.

Nu în ultimul rând, Dominic Fritz a subliniat că România are nevoie nu doar de stabilitate pe termen scurt, ci de o direcție politică clară, sugerând că soluțiile aparent stabile pot genera probleme mai mari în viitor.

„Am avut două alegeri prezidențiale în care PSD și PNL nu au reușit să ajungă cu candidatul lor în finală. Asta ne spune că oamenii tânjesc după altceva. Vor o altă direcție. Și, de aceea, orice soluție care ne dă doar aparența unei stabilități, fie și cu un guvern tehnocrat, ar fi o soluție falsă și, prin urmare, o soluție care va naște alte instabilități pe termen lung pentru România”, a conchis acesta.

„Mingea trebuie să rămână acum în curtea PSD”

Președintele USR, Dominic Fritz, mută presiunea pe PSD după căderea guvernului, cere social-democraților să-și asume criza politică și spune că alegerile anticipate „nu ar trebui să sperie pe nimeni”.

Fritz susține că responsabilitatea pentru actuala criză politică aparține Partidul Social Democrat, iar social-democrații trebuie să spună „răspicat și asumat” care este soluția pe care o propun după căderea guvernului.

Invitat la TVR Info, liderul USR a declarat că partidul său nu va veni, în această etapă, cu „oferte de compromis”, considerând că inițiativa trebuie să vină de la PSD.

„Pentru igiena noastră politică, important este ca mingea să rămână acum în curtea PSD”, a declarat Fritz, acuzând social-democrații că au blocat în repetate rânduri decizii politice și instituționale și că au contribuit direct la declanșarea actualei crize.

„Și important este să ne spună PSD răspicat, cu o voce clară, asumat, ce vor să facă după ce au aruncat această țară în criză.

Doar să nu ne spună că vor să avem amnezie și să uităm ce s-a întâmplat nu doar acum, la moțiune, ci și în lunile de înainte, în care PSD a blocat, în care PSD nu s-a ținut de cuvânt, în care PSD deja a votat o moțiune împotriva Dianei Buzoianu împreună cu Aur, în care PSD nu a votat Avocatul Poporului, deși de 2 ani avem un interimar la Avocatul Poporului și lor le convine pentru că prin asta mai controlează încă o pârghie în acest stat. Deci, încă o dată, cred că pentru igiena noastră politică, important e ca mingea, acum să rămână în curtea PSD”.

Întrebat dacă revenirea lui Ilie Bolojan în funcția de premier este o condiție pentru participarea USR la o nouă formulă de guvernare, Dominic Fritz a refuzat să personalizeze discuția.

Liderul USR a afirmat că dezbaterea nu ar trebui să înceapă de la nume, ci de la direcția politică și capacitatea unei viitoare majorități de a implementa reforme reale.

Acesta nu l-a uitat nici pe fostul premier Marcel Ciolacu, despre care a spus că a dus deficitul la 10% pentru a alimenta rețele politice de influență.

„Eu cred că este fals să pornim această discuție discutând despre nume. Știu că e cel mai simplu, cel mai sexy, să zicem, dar nu este despre un om. Asta a spus și, nu o spun eu, spune și Ilie Bolojan, că nu este despre el.

Aici este despre întrebarea care este o formulă care ne permite să facem niște reforme reale la care se așteaptă oamenii, care ne permite să nu ne mai întoarcem la vremuri în care domnul Cioloacu a dus deficitul la 10% pentru a-și satisface toate nevoile brețelelor din spatele lui. Și asta este miza pentru care luptăm.

Miza nu este un om. Miza este o direcție pentru această țară. Și de aceea, îmi pare rău, dar refuz să duc o discuție personalizată despre un nume, un om, când trebuie să ne uităm care este majoritatea și care este direcția în care vrem să meargă țară. Apoi putem să discutăm și de oameni”.

Dominic Fritz a declarat că alegerile anticipate nu ar trebui privite ca un scenariu de evitat și a mers până la a spune că dificultatea organizării acestora reprezintă, chiar, „o slăbiciune” a Constituției României.

Potrivit liderului USR, atunci când partidele nu mai reușesc să construiască o majoritate funcțională, întoarcerea la votul popular poate reprezenta „cea mai sănătoasă soluție”.

„Poporul este suveran și nu trebuie să ne fie teamă de decizia suverană a poporului”, a declarat Fritz.

Totodată, acesta a apreciat că a fost o eroare faptul că președintele Nicușor Dan a exclus public, imediat după căderea guvernului, posibilitatea unor alegeri anticipate, deși a admis că șeful statului trebuie să țină cont și de mesajele transmise către piețele financiare și partenerii externi.

În interviul acordat TVR Info, liderul USR a lansat și un atac direct la adresa AUR, despre care a spus că a ajuns să servească interesele PSD în actuala criză politică.

Fritz a susținut că mulți dintre votanții AUR încep să-și pună întrebări după colaborarea dintre liderii celor două formațiuni în contextul moțiunii.

„Cum ne-am trezit să-l vedem pe domnul Simion lângă domnul Grindeanu?”, a întrebat retoric liderul USR, sugerând că partidul condus de AUR canalizează nemulțumirea publică într-o direcție controlată politic.

Potrivit lui Dominic Fritz, o parte dintre alegătorii nemulțumiți de sistem s-ar putea răzgândi atunci când vor vedea „cine este cu adevărat la butoane”.

(sursa: Mediafax)

