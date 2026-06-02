Alfred Simonis: „Dezinformarea are efecte pe termen scurt. Pe termen lung, oamenii vor realiza că lucrul bine făcut, vizibil, este mai convingător decât o minciună spusă în social media”.

Aflat la Timișoara pentru o conferință la nivel înalt, președintele Adunării Regiunilor Europene cere regiunilor măsuri pentru combaterea dezinformării și protejarea democrației.

„Presa liberă și jurnalismul profesionist sunt la fel de importante pentru o societate funcțională ca apa curată, drumurile sau transportul public” a declarat Lukas Mandl, președintele Adunării Regiunilor Europene și membru al Parlamentului European, aflat la Timișoara pentru conferința la nivel înalt „Apărarea rezilienței democratice în era dezinformării”.

Evenimentul este organizat de Consiliul Județean Timiș și Adunarea Regiunilor Europene, în perioada 1-4 iunie, la Palatul Administrativ din Timișoara, și reunește reprezentanți ai regiunilor europene.

„𝑇𝑖𝑚𝑖𝑠̦𝑢𝑙 𝑒𝑠𝑡𝑒 𝑢𝑛 𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑟𝑒𝑔𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑒𝑢𝑟𝑜𝑝𝑒𝑎𝑛 𝑐𝑢 𝑡𝑟𝑎𝑑𝑖𝑡̦𝑖𝑒, 𝑚𝑒𝑚𝑏𝑟𝑢 𝑎𝑙 𝐴𝑑𝑢𝑛𝑎̆𝑟𝑖𝑖 𝑅𝑒𝑔𝑖𝑢𝑛𝑖𝑙𝑜𝑟 𝐸𝑢𝑟𝑜𝑝𝑒𝑛𝑒 𝑑𝑖𝑛 1994, 𝑖̂𝑛𝑎𝑖𝑛𝑡𝑒 𝑐𝑎 𝑅𝑜𝑚𝑎̂𝑛𝑖𝑎 𝑠𝑎̆ 𝑖𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑖̂𝑛 𝑈𝑛𝑖𝑢𝑛𝑒𝑎 𝐸𝑢𝑟𝑜𝑝𝑒𝑎𝑛𝑎̆. 𝑍𝑖𝑙𝑒𝑙𝑒 𝑎𝑐𝑒𝑠𝑡𝑒𝑎 𝑠𝑢𝑛𝑡𝑒𝑚, 𝑖̂𝑛𝑐𝑎̆ 𝑜 𝑑𝑎𝑡𝑎̆, 𝑢𝑛 𝑒𝑥𝑒𝑚𝑝𝑙𝑢 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑟𝑒 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑟𝑒𝑔𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑎̆”, a subliniat Alfred Simonis, președintele Consiliului Județean Timiș, gazda conferinței la nivel înalt.

Lukas Mandl a atras atenția că democrația europeană este vizată atât din interior, prin teorii ale conspirației și discurs instigator la ură, cât și din exterior, prin forme de interferență hibridă.

Oficialul european a vorbit și despre efectele produse de rețelele sociale și serviciile de mesagerie, în special în rândul tinerilor, unde conținutul nociv poate contribui la radicalizare, dependență digitală și probleme de sănătate mintală.

În acest context, președintele Adunării Regiunilor Europene a pledat pentru educație, măsuri de protecție pentru tineri și întărirea jurnalismului profesionist. El a arătat că nivelul regional are un rol esențial, deoarece administrațiile regionale și locale sunt cele mai apropiate de cetățeni.

„𝐼̂𝑛𝑡𝑟-𝑎𝑑𝑒𝑣𝑎̆𝑟, 𝑎𝑢 𝑒𝑥𝑖𝑠𝑡𝑎𝑡 𝑠̦𝑖 𝑙𝑎 𝑛𝑜𝑖 𝑠𝑖𝑡𝑢𝑎𝑡̦𝑖𝑖 𝑖̂𝑛 𝑐𝑎𝑟𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑖𝑒𝑐𝑡𝑒 𝑖̂𝑛𝑐𝑒𝑝𝑢𝑡𝑒, 𝑑𝑒𝑚𝑎𝑟𝑎𝑡𝑒, 𝑒𝑟𝑎𝑢 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑒𝑠𝑡𝑎𝑡𝑒 𝑖̂𝑛 𝑠𝑝𝑎𝑡̦𝑖𝑢𝑙 𝑝𝑢𝑏𝑙𝑖𝑐 𝑑𝑖𝑛 𝑐𝑎𝑢𝑧𝑎 𝑑𝑒𝑧𝑖𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎̆𝑟𝑖𝑖, 𝑑𝑒𝑠̦𝑖 𝑙𝑢𝑐𝑟𝑎̆𝑟𝑖𝑙𝑒 𝑝𝑢𝑡𝑒𝑎𝑢 𝑓𝑖 𝑣𝑎̆𝑧𝑢𝑡𝑒 𝑓𝑖𝑧𝑖𝑐 𝑝𝑒 𝑡𝑒𝑟𝑒𝑛. 𝐼̂𝑛𝑠𝑎̆ 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑖𝑑𝑒𝑟 𝑐𝑎̆ 𝑑𝑒𝑧𝑖𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑟𝑒𝑎 𝑎𝑟𝑒 𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑒 𝑝𝑒 𝑡𝑒𝑟𝑚𝑒𝑛 𝑠𝑐𝑢𝑟𝑡. 𝑃𝑒 𝑡𝑒𝑟𝑚𝑒𝑛 𝑙𝑢𝑛𝑔, 𝑜𝑎𝑚𝑒𝑛𝑖𝑖 𝑣𝑜𝑟 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎 𝑐𝑎̆ 𝑙𝑢𝑐𝑟𝑢𝑙 𝑏𝑖𝑛𝑒 𝑓𝑎̆𝑐𝑢𝑡, 𝑣𝑖𝑧𝑖𝑏𝑖𝑙, 𝑒𝑠𝑡𝑒 𝑚𝑎𝑖 𝑐𝑜𝑛𝑣𝑖𝑛𝑔𝑎̆𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒𝑐𝑎̂𝑡 𝑜 𝑚𝑖𝑛𝑐𝑖𝑢𝑛𝑎̆ 𝑠𝑝𝑢𝑠𝑎̆ 𝑖̂𝑛 𝑠𝑜𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎”, a mai evidențiat Alfred Simonis.