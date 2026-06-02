Record negativ! Aproape 300 de persoane depistate de ITM Timiş fără contracte de muncă, în luna mai

Inspectoratul Teritorial de Muncă Timiș a înregistrat un nou record în cursul lunii mai, ca urmare a intensificării acțiunilor de control desfășurate pe raza județului.

Sub coordonarea doamnei inspector șef Ileana Mogoșanu, inspectorii de muncă au desfășurat, în perioada 1 – 31 mai 2026, o serie de campanii proprii și naționale. Acestea au avut ca scop verificarea modului în care angajatorii respectă prevederile legale referitoare la relațiile de muncă și sănătatea și securitatea în muncă a lucrătorilor.

În urma celor 379 de controale, au fost aplicate 257 de sancțiuni contravenționale, dintre care 188 de avertismente și 69 de amenzi, în valoare de 1.320.500 lei. Valoarea ridicată a amenzilor este determinată în principal de sancționarea muncii nedeclarate.

În perioada de referință au fost depistate 284 de persoane care prestau activitate fără forme legale de angajare.

„​Deși ITM Timiș desfășoară acțiuni de control periodice și sistematice, realitatea din teren indică faptul că un număr îngrijorător de persoane continuă să lucreze fără contract individual de muncă. Această practică eludează legislația în vigoare și privează lucrătorii de drepturile lor fundamentale, cum ar fi: asigurarea medicală, vechimea în muncă și siguranța socială.

În domeniul relațiilor de muncă, inspectorii de muncă au urmărit cu prioritate respectarea obligațiilor legate de angajare a personalului, transmiterea în termen legal a contractelor individuale de muncă în registrul general de evidență a salariaților online, durata timpului de muncă și munca suplimentară, precum și acordarea drepturilor salariale la data prevăzută în contractul individual de muncă.

În privința securității și sănătății în muncă, inspectorii de muncă au verificat cu precădere respectarea normelor de securitate și sănătate în muncă, periodicitatea instruirii lucrătorilor precum și completarea evaluării riscurilor și a planului de prevenire și protecție” – ITM Timiş.

Doamna inspector șef Ileana Mogoșanu a reafirmat că „munca nedeclarată reprezintă o încălcare gravă a legislației muncii, cu efecte negative atât asupra protecției sociale a lucrătorilor, cât și asupra mediului concurențial, motiv pentru care acțiunile de prevenire și combatere a acestui fenomen rămân o prioritate constantă a instituției”.