Şofer prins de radar cu 116 km/h într-o localitate din Timiş (foto)

Şofer prins de radar cu 116 km/h într-o localitate din Timiş!

Polițiștii din cadrul Serviciului Rutier Timiș au desfășurat, luni – 1 iunie, o acțiune pe DN 6, ce a avut ca scop prevenirea accidentelor rutiere.

În cadrul raziei au fost aplicate 208 sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 45.562 lei. Dintre acestea, 112 amenzi au fost date pentru nerespectarea regimului legal de viteză (un şofer a fost prins de radar cu 116 km/h în localitate), 10 pentru nepurtarea centurii de siguranță și 87 pentru alte abateri la regimul rutier.

Totodată, polițiștii au reținut 14 permise de conducere (11 pentru nerespectarea regimului legal de viteză, 1 pentru efectuarea unei depășiri neregulamentare și 2 pentru alte abateri la regimul rutier), fiind retrase 2 certificate de înmatriculare.

De asemenea, au fost efectuate 28 de testări cu aparatul etilotest și 3 testări cu aparatul drugtest.

Totodată, polițiști rutieri au distribuit pliante cu caracter informativ – preventiv privind gradul de victimizare prin accidente rutiere înregistrat pe DN 6 și veste reflectorizante bicicliștilor depistați cu ocazia acțiunii.

Polițiștii rutieri vor acționa și în perioada următoare pentru prevenirea și combaterea principalelor cauze generatoare de accidente, a comunicat IPJ Timiş.

Sursa foto: IPJ Timiş