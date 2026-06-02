Temperaturi peste mediile climatologice, în Vest! ANM anunță cum va fi vremea până la sfârșitul lunii iunie

ANM anunță cum va fi vremea până la sfârșitul lunii iunie.

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a actualizat estimările pentru următoarele patru săptămâni.

Potrivit meteorologilor, începutul lunii iunie va aduce precipitații peste normal în cea mai mare parte a țării. Temperaturile vor rămâne apropiate de valorile specifice perioadei.

Prognoza indică o lună iunie cu diferențe importante de la o săptămână la alta. Dacă prima parte a intervalului va fi dominată de ploi frecvente, spre finalul lunii sunt așteptate temperaturi ușor mai ridicate decât cele normale, în special în vestul României.

Prima săptămână din iunie vine cu ploi abundente

În perioada 1-8 iunie, valorile termice se vor situa în general în jurul celor normale pentru această perioadă a anului. În estul țării, temperaturile ar putea fi ușor mai scăzute decât media climatologică.

În schimb, precipitațiile vor fi peste normal în toate regiunile. Meteorologii estimează că cele mai importante cantități de apă se vor înregistra în zonele montane, unde instabilitatea atmosferică va fi mai accentuată.

Pentru multe regiuni, începutul verii calendaristice va semăna mai degrabă cu o continuare a vremii instabile din ultimele săptămâni.

Temperaturi mai scăzute în sud și est în a doua săptămână

Potrivit ANM, intervalul 8-15 iunie va aduce temperaturi ușor sub valorile normale în sudul, estul și sud-estul țării.

În restul regiunilor, mediile termice vor rămâne apropiate de cele specifice perioadei.

Și în această săptămână sunt prognozate precipitații peste normal în mare parte din România. Excepție vor face vestul și nord-vestul țării, unde cantitățile de ploaie ar putea fi sub media obișnuită pentru mijlocul lunii iunie.

Vreme apropiată de normal la mijlocul lunii

În perioada 15-22 iunie, meteorologii estimează o stabilizare treptată a vremii.

Temperaturile medii vor fi apropiate de cele normale pentru această perioadă în majoritatea regiunilor. În vestul și nord-vestul țării există posibilitatea ca valorile termice să fie ușor mai ridicate decât media climatologică.

Această evoluție ar putea marca începutul unei perioade mai calde, după primele două săptămâni caracterizate de precipitații frecvente.

Finalul lunii ar putea aduce temperaturi peste normal

Ultima săptămână analizată de ANM, respectiv intervalul 22-29 iunie, indică o tendință de încălzire în mare parte din țară.

În regiunile sud-estice, temperaturile vor rămâne apropiate de valorile normale pentru această perioadă. În schimb, în restul teritoriului, mediile termice sunt estimate să fie ușor peste normal, cu cele mai mari abateri în vestul României.

În ceea ce privește precipitațiile, acestea vor fi ușor peste media obișnuită în regiunile extracarpatice, în timp ce în restul țării cantitățile de apă vor fi apropiate de normal.

Cum se anunță luna iunie în România

Prognoza ANM indică o lună iunie care începe cu multe ploi și temperaturi apropiate de valorile obișnuite pentru această perioadă.

Pe măsură ce luna avansează, vremea va deveni mai caldă, iar în vestul țării temperaturile ar putea depăși ușor mediile climatologice. Totuși, precipitațiile nu vor dispărea complet, meteorologii estimând cantități de apă peste normal în mai multe regiuni și spre finalul lunii.

Specialiștii subliniază că prognoza pe patru săptămâni indică tendințe generale și poate suferi modificări pe măsură ce se apropie intervalele analizate.

(sursa: Mediafax)