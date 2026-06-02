Oferta culturală a Consiliului Județean pentru perioada 2 – 7 iunie. Expoziții și spectacole.

Consiliul Județean Timiș propune timișenilor, prin instituțiile sale de cultură, expoziții temporare și permanente, spectacole de teatru, precum și un vernisaj.

Centrul de Cultură și Artă al Județului Timiș vă invită la vernisajul expoziției „Paradisul de după colț”, care reunește lucrările cursanților școlii de artă din cadrul instituției.

Vor expune cursanții claselor de pictură și grafică ale profesorilor Lucia Stoica și Liliana Georgiades, ai clasei de design și artă decorativă coordonată de Gabriela Muscan, ai clasei de sculptură și meșteșuguri coordonată de Remus Irimescu, precum și ai clasei de cine-foto coordonată de Constantin Huțanu.

Expoziția evidențiază creativitatea și diversitatea expresiilor artistice dezvoltate în cadrul programelor educaționale ale instituției.

Actorii Teatrului pentru Copii și Tineret „Merlin” pun în scenă spectacolele „Doi purceluși și cei șapte ani de acasă” și „Ariciul”. Biletele pot fi achiziționate de la casieria teatrului sau online, accesând linkul: https://www.bilete.ro/cauta/?q=teatrul+merlin

MARȚI, 2 IUNIE

Centrul Multifuncțional Bastion

Expoziția Galei TAB (Traian Abruda – In Memoriam), ediția ’26.

Muzeul Național al Banatului

Expoziția permanentă „Ștefan Popa Popa’s”, Bastion Maria Theresia.

MIERCURI, 3 IUNIE

Centrul Multifuncțional Bastion

Expoziția Galei TAB (Traian Abruda – In Memoriam), ediția ’26.

Muzeul Național de Artă Timișoara

Expoziția permanentă „Artă Bănățeană și Artă Modernă Românească”;

Expoziția permanentă „Artă Europeană” – Fondul Ormos Zsigmond;

Expoziția permanentă „Laborator restaurare-conservare”;

Expoziția permanentă colecția „Corneliu Baba”;

Expoziția interactivă „Bufetul Simțurilor”, în Galeria Arcada;

Expoziția „Utopie și cercetare. Grupurile experimentale timișorene 111 și Sigma (1966-1981)”;

Expoziția „Insectarium”, în Galeria L și Galeria Parafraze;

MNArT Open View: „Compoziție”, semnată de Corneliu Vasilescu (1934–2023).

Muzeul Național al Banatului

Expoziția permanentă „Istoria militară a Banatului”, Bastion Maria Theresia, parter;

Expoziția permanentă „Spațiile Oravitzan”;

Expoziția „Albume de familie. Burghezia din Banat în perioada modernă 1800 – 1947”, Bastion Maria Theresia, mansarda B1;

Expoziția permanentă „Ștefan Popa Popa’s”, Bastion Maria Theresia;

Expoziția „Oglinda frumuseții! De la simplitatea femeii la divinitatea zeiței în antichitate”, Bastion Maria Theresia, mansarda B2;

Expoziția „Bastion Viola. Frânturi din istoria Politehnicii”, Bastion Maria Theresia, hol, etaj I.

Teatrul pentru Copii și Tineret „Merlin”

Spectacol „Doi purceluși și cei șapte ani de acasa”, 3+, ora 11:00.

JOI, 4 IUNIE

Centrul Multifuncțional Bastion

Expoziția Galei TAB (Traian Abruda – In Memoriam), ediția ’26.

Centrul de Cultură și Artă al Județului Timiș

Vernisajul expoziției „Paradisul de după colț”, la sediul CCAJT, ora 17:00.

Muzeul Național de Artă Timișoara

Expoziția permanentă „Artă Bănățeană și Artă Modernă Românească”;

Expoziția permanentă „Artă Europeană” – Fondul Ormos Zsigmond;

Expoziția permanentă „Laborator restaurare-conservare”;

Expoziția permanentă colecția „Corneliu Baba”;

Expoziția interactivă „Bufetul Simțurilor”, în Galeria Arcada;

Expoziția „Utopie și cercetare. Grupurile experimentale timișorene 111 și Sigma (1966-1981)”;

Expoziția „Insectarium”, în Galeria L și Galeria Parafraze;

MNArT Open View: „Compoziție”, semnată de Corneliu Vasilescu (1934–2023).

Muzeul Național al Banatului

Expoziția permanentă „Istoria militară a Banatului”, Bastion Maria Theresia, parter;

Expoziția permanentă „Spațiile Oravitzan”;

Expoziția „Albume de familie. Burghezia din Banat în perioada modernă 1800 – 1947”, Bastion Maria Theresia, mansarda B1;

Expoziția permanentă „Ștefan Popa Popa’s”, Bastion Maria Theresia;

Expoziția „Oglinda frumuseții! De la simplitatea femeii la divinitatea zeiței în antichitate”, Bastion Maria Theresia, mansarda B2;

Expoziția „Bastion Viola. Frânturi din istoria Politehnicii”, Bastion Maria Theresia, hol, etaj I.

Teatrul pentru Copii și Tineret „Merlin”

Spectacol „Doi purceluși și cei șapte ani de acasa”, 3+, ora 11:00.

VINERI, 5 IUNIE

Centrul Multifuncțional Bastion

Expoziția Galei TAB (Traian Abruda – In Memoriam), ediția ’26.

Centrul de Cultură și Artă al Județului Timiș

Expoziția „Paradisul de după colț”.

Muzeul Național de Artă Timișoara

Expoziția permanentă „Artă Bănățeană și Artă Modernă Românească”;

Expoziția permanentă „Artă Europeană” – Fondul Ormos Zsigmond;

Expoziția permanentă „Laborator restaurare-conservare”;

Expoziția permanentă colecția „Corneliu Baba”;

Expoziția interactivă „Bufetul Simțurilor”, în Galeria Arcada;

Expoziția „Utopie și cercetare. Grupurile experimentale timișorene 111 și Sigma (1966-1981)”;

Expoziția „Insectarium”, în Galeria L și Galeria Parafraze;

MNArT Open View: „Compoziție”, semnată de Corneliu Vasilescu (1934–2023).

Muzeul Național al Banatului

Expoziția permanentă „Istoria militară a Banatului”, Bastion Maria Theresia, parter;

Expoziția permanentă „Spațiile Oravitzan”;

Expoziția „Albume de familie. Burghezia din Banat în perioada modernă 1800 – 1947”, Bastion Maria Theresia, mansarda B1;

Expoziția permanentă „Ștefan Popa Popa’s”, Bastion Maria Theresia;

Expoziția „Oglinda frumuseții! De la simplitatea femeii la divinitatea zeiței în antichitate”, Bastion Maria Theresia, mansarda B2;

Expoziția „Bastion Viola. Frânturi din istoria Politehnicii”, Bastion Maria Theresia, hol, etaj I.

SÂMBĂTĂ, 6 IUNIE

Muzeul Național de Artă Timișoara

Expoziția permanentă „Artă Bănățeană și Artă Modernă Românească”;

Expoziția permanentă „Artă Europeană” – Fondul Ormos Zsigmond;

Expoziția permanentă „Laborator restaurare-conservare”;

Expoziția permanentă colecția „Corneliu Baba”;

Expoziția interactivă „Bufetul Simțurilor”, în Galeria Arcada;

Expoziția „Utopie și cercetare. Grupurile experimentale timișorene 111 și Sigma (1966-1981)”;

Expoziția „Insectarium”, în Galeria L și Galeria Parafraze;

MNArT Open View: „Compoziție”, semnată de Corneliu Vasilescu (1934–2023).

Muzeul Național al Banatului

Expoziția permanentă „Istoria militară a Banatului”, Bastion Maria Theresia, parter;

Expoziția permanentă „Spațiile Oravitzan”;

Expoziția „Albume de familie. Burghezia din Banat în perioada modernă 1800 – 1947”, Bastion Maria Theresia, mansarda B1.

Expoziția „Oglinda frumuseții! De la simplitatea femeii la divinitatea zeiței în antichitate”, Bastion Maria Theresia, mansarda B2;

Expoziția „Bastion Viola. Frânturi din istoria Politehnicii”, Bastion Maria Theresia, hol, etaj I.

DUMINICĂ, 7 IUNIE

Muzeul Național de Artă Timișoara

Expoziția permanentă „Artă Bănățeană și Artă Modernă Românească”;

Expoziția permanentă „Artă Europeană” – Fondul Ormos Zsigmond;

Expoziția permanentă „Laborator restaurare-conservare”;

Expoziția permanentă colecția „Corneliu Baba”;

Expoziția interactivă „Bufetul Simțurilor”, în Galeria Arcada;

Expoziția „Utopie și cercetare. Grupurile experimentale timișorene 111 și Sigma (1966-1981)”;

Expoziția „Insectarium”, în Galeria L și Galeria Parafraze;

MNArT Open View: „Compoziție”, semnată de Corneliu Vasilescu (1934–2023).

Muzeul Național al Banatului

Expoziția permanentă „Istoria militară a Banatului”, Bastion Maria Theresia, parter;

Expoziția permanentă „Spațiile Oravitzan”;

Expoziția „Albume de familie. Burghezia din Banat în perioada modernă 1800 – 1947”, Bastion Maria Theresia, mansarda B1;

Expoziția „Oglinda frumuseții! De la simplitatea femeii la divinitatea zeiței în antichitate”, Bastion Maria Theresia, mansarda B2;

Expoziția „Bastion Viola. Frânturi din istoria Politehnicii”, Bastion Maria Theresia, hol, etaj I.

Teatrul pentru Copii și Tineret „Merlin”

Spectacol „Ariciul”, 3+, ora 11:00.

