Avanpremieră specială la Look up – De la conac la stele.

La invitația Institutului Național al Patrimoniului, Conacul Zăgujeni se alătură celei de-a 23-a ediții a programului european Rendez – vous aux Jardins, pus la cale de Ministerul Culturii din Franța.

În 2026, evenimentele Rendez-vous aux Jardins vor fi organizate în Franța și în alte peste 20 de țări europene, printre care și România.

În țara noastră, doar 9 grădini și parcuri precum Grădina Botanică „D. Brândză” a Universității din București și Parcul Coloanei fără Sfârșit din Târgu Jiu celebrează evenimentul, Conacul Zăgujeni fiind singura entitate din Banat.

Sâmbătă, 6 iunie, începând cu ora 18, publicul de toate vârstele este așteptat la o seară imersivă la Conacul Zăgujeni: un tur ghidat al conacului și al grădinilor sale, urmat de o proiecție de film, momente de observare a cerului* alături de Societatea Română pentru Astronomie Culturală (SRPAC) și o gustare delicioasă marca Opium.

Cu această ocazie, pentru prima oară în Banat, va avea loc avanpremiera specială a filmului ”Atlasul Universului” în regia lui Paul Negoescu, cu Matei Donciu, Marin Grigore, Andreea Grămoșteanu, Andrei Mateiu, producător Radu Stancu și Ioana Lascăr, o co-producție România-Bulgaria.

După ce cumpără din greșeală doi pantofi pentru piciorul drept, Filip, un băiat de zece ani, pornește într-o călătorie să îl găsească pe cel stâng.

Îl așteaptă o aventură în care va învăța lucruri despre sine, despre prietenie, dar și despre universul din care face parte.

Filmul va avea premiera în septembrie, dar a primit deja Mențiune Specială la Festivalul Internațional de Film de la Berlin, Generation K Plus, și pentru Cel mai bun film pentru adolescenți la Festivalul Internațional de Film de la Sofia și a participat la Festivalul Internațional de Film de la Cannes.

Programul european Rendez-vous aux Jardins propune în acest an ca temă generală „privirea” – temă care urmărește să aducă în atenția publicului modul în care poate fi privită o grădină (prin lentila istoriei, prin perspectivele planificate, prin elementele naturale și construite care compun straturile istorice și contemporane, prin modul în care se integrează în contextul urban sau natural înconjurător etc.).

În cadrul evenimentului Look up – De la conac la stele, vizitatorii pot încetini ritmul, să se reconecteze cu cei dragi, să asculte povești și să redescopere actul de a privi – de la detaliile monumentului și parcului istoric la vastitatea cerului nocturn.

Copiii sub şapte ani au acces gratuit la turul ghidat al conacului și al grădinilor sale, la proiecția de film și la momentele de observare a cerului.

Pentru adulți, participarea la turul ghidat al conacului și al grădinilor sale, la proiecția de film și la momentele de observare a cerului este de 20 de lei, iar dacă se înscriu și la gustarea marca Opium, costul va fi de 50 de lei. Biletele pot fi achiziționate de pe site-ul: https://www.blt.ro/look-up-de-la-conac-la-stele.html

Conacul Zăgujeni, monument clasa B, este singurul din județul Caraș-Severin înregistrat în Lista Monumentelor Istorice.

Istoria edificiului este una multiculturală. Miklós şi Simon, descendenții de origine armeană a lui Jakabffy Kristóf, unul dintre întemeietorii orașului Gherla, au achiziționat domeniul de la Zăgujeni în 1808. După moartea lui Miklós, în 1841, proprietatea şi rangul nobiliar vor fi moştenite de către fiii adoptivi ai acestuia, Imre şi Gyula Kopal.

În 1850, Gyula va finaliza conacul început de tatăl său în 1835. Din cauza datoriilor acumulate, Gyula va vinde proprietatea baronesei Hermine von der Heydte. În 1874, sub impactul morții premature a fiului ei, baroneasa va vinde moşia către familia de industriaşi vienezi Juhász. Aceasta va extinde clădirea palatului, va amenaja parcul interior cu arbori de esenţă rară, o seră şi o piscină. În al Doilea Război Mondial, conacul, ca atâtea alte clădiri emblematice, va ajunge în mâinile trupelor ruse.

În perioada comunistă, conacul a fost utilizat ca sediu pentru S.M.A, iar după Revoluție a continuat să deservească Agromec. Conacul Zăgujeni a fost salvat de la deterioare de fostul proprietar, fiu al comunei Constantin Daicoviciu.

În anul 2023, Conacul Zăgujeni a fost achiziționat de actualii proprietari, iar începând cu anul 2024 a intrat într-un amplu proces de revitalizare. Proiectul își propune să transforme Conacul Zăgujeni dintr-un spațiu istoric abandonat într-un hub, un reper activ de memorie, cultură, educație și antreprenoriat pentru comunitatea locală și vizitatori.

Conceptul pornește de la ideea că patrimoniul devine viu în contact cu oamenii, iar monumentele pot funcționa ca spații de dezvoltare, de învățare, de creație, apartenență, ca motor pentru dezvoltarea sustenabilă a comunităților.