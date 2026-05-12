Motoare turate la Deta

Desfășurat în centrul orașului Deta, pe o vreme excelentă, “Deta Super Rally & Kart 2026” a fost un eveniment sportiv savurat de numeroșii spectatori prezenți, care au aplaudat la scenă deschisă campionii viteziști de la secțiunea circuit viteză, pe așii volanului de la rally-cross, parada moto a Corsarilor din Deta și pe micutii copilasi de la eco-karting, care au făcut furori prin gingășia și voința lor.

Așa cum au promis la final, organizatorii au realizat un promo de eco-karting gratuit foarte gustat de copilașii din Deta.

Cel mai bun timp din concurs a fost realizat de pilotul Darius Stepan din echipa CSC Dumbrăvița Rally-Team.

Clasamente “Deta Super Rally & Kart 2026” se prezintă în felul următor: eco-karting: 1. Dan Tiberius; eco-karting – juniori: 1. Mihăiță Denis, 2. Pintilie Miriam; echipe karting: 1. CSC Dumbrăvița Karting Team (Dan Tiberius, Mihăiță Denis, Pintilie Miriam); secțiunea circuit viteză auto – clasa 1: 1. Giurisici Marius (Honda Civic), 2. Sburlea Florin (Honda Civic), 3. Iosef Claudiu (Renault Twingo); clasa 2: 1. Popa Claudiu (Opel Tigra), 2. Ivanici Adrian (Peugeot 106), 3. Saucan Raul (VW Polo); Clasa 3: 1. Stepan Darius (Opel GT), 2. Popa Claudiu (Opel Kadett), 3. Buzdugan Răzvan (BMW 328i); juniori: 1. Racolta Andra (Suzuki Swift), 2. Konig Eduard (Citroen C2), 3. Corlan Darian (Honda Civic); juniori+: 1. Codrea David (Mitsubishi Colt), 2. Dragoste Sebastian (Renault Twingo), 3. Codrea Ana (Renault Twingo); feminin: 1. Racolta Andra (Suzuki Swift), 2. Soare Roxana (Audi A3), Codrea Ana (Renault Twingo); rally-cross: 1. Kele Robert (Mitsubishi Colt), 2. Pataki Krisztian (Suzuki Swift), 3. Pataki Robert (Honda Civic); echipe auto: 1. CSC Dumbrăvița Rally Team (Giurisici Marius, Stepan Darius, Sburlea Florin, Buzdugan Răzvan).

Următorul concurs va fi “Marele Premiu al Municipiului Timișoara 2026”, acesta urmând să se desfășoare pe 24 mai, cu începere de la ora 10. Înscrierile pot fi făcute la numărul de telefon 0723512927, zilnic, în intervalul orar 9-16.