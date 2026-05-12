Prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni. Frig și ploi în vest, în primele zile

Administrația Națională de Meteorologie a actualizat estimările pentru intervalul 11 mai – 8 iunie.

Vremea din această săptămână vine cu temperaturi sub normal și ploi excedentare în vest, însă luna mai se încheie și iunie începe cu condiții apropiate de normalul perioadei.

Săptămâna 11 – 18 mai: frig și ploi în vest

Valorile termice rămân ușor sub normal în majoritatea regiunilor. Vestul și sud-vestul țării sunt cele mai afectate.

Precipitațiile vor fi excedentare în regiunile vestice, nord-vestice și sudice. Local, surplusul de ploi apare și în zonele centrale și la munte.

Nord-estul țării intră într-o situație opusă: deficit de precipitații pentru această perioadă.

Săptămâna 18 – 25 mai: echilibru termic

Temperaturile medii revin la valorile normale pentru această perioadă, la nivelul întregii țări.

Jumătatea estică va înregistra un surplus de ploi. Vestul, sud-vestul și nord-vestul vor rămâne în deficit pluviometric.

Săptămâna 25 mai – 1 iunie: aproape de normal

Temperatura aerului se menține apropiată de valorile normale. Regiunile sud-vestice pot înregistra valori ușor mai ridicate decât restul țării.

Precipitațiile vor fi ușor deficitare în sud-vest. În celelalte regiuni, regimul pluviometric rămâne apropiat de cel obișnuit pentru această perioadă.

Săptămâna 1 – 8 iunie: debut de vară echilibrat

Prima săptămână din iunie vine cu temperaturi normale pe întreg teritoriul României.

Cantitățile de precipitații vor fi local deficitare în nord-vest. În rest, vremea se încadrează în parametrii normali pentru începutul lunii iunie, potrivit Mediafax.

