BMW răsturnat pe drumul dintre Reșița și Timișoara, trei victime (video)

Un accident de circulație soldat cu trei victime, dintre care una a rămas încarcerată, s-a produs luni seară, pe șoseaua Reșița – Timișoara, în zona Câlnic, spre Moniom!

În eveniment a fost implicat un singur autoturism, marca BMW, care a părăsit carosabilul, răsturnându-se. A fost ruptă și o conductă de gaz.

La fața locului au intervenit pompierii militari reșițeni cu o autospecială de stingere cu modul de descarcerare, precum și două echipaje ale Serviciului de Ambulanță Județean Caraș-Severin.

„În urma accidentului au rezultat trei victime, dintre care una a rămas încarcerată. Persoana a fost extrasă de către echipajele de intervenție și predată echipajelor medicale. Toate cele trei persoane implicate erau conștiente, fiind transportate ulterior la spital pentru investigații medicale suplimentare“, a transmis ISU „Semenic“.

Traficul în zonă a fost blocat zeci de minute.