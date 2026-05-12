Român urmărit internațional pentru jaf, depistat de polițiștii de frontieră de la SPF Sânnicolau Mare

Polițiștii de frontieră din cadrul Sectorului Poliției de Frontieră Sânnicolau Mare au depistat un cetățean român pe numele căruia era emis un mandat european de arestare de către autoritățile germane, pentru săvârșirea infracțiunii de jaf.

La data de 10.05.2026, polițiștii de frontieră din cadrul Sectorului Poliției de Frontieră Sânnicolau Mare au desfășurat activități specifice pentru depistarea unei persoane urmărite internațional.

Astfel, în jurul orei 14:55, patrula aflată în misiune de post-control în zona Triplex Confinium, pe DN59G, a oprit pentru verificări un autoturism înmatriculat în România.

Cu ocazia controlului, s-a constatat că unul dintre pasageri nu deținea asupra sa documente de identitate. În urma verificărilor efectuate și a interogării bazelor de date, poliţiştii de frontieră au stabilit că acesta este cetățean român și figurează cu alertă introdusă de autoritățile germane, în vederea arestării și a predării sau extrădării.

Pe numele bărbatului era emis un mandat european de arestare pentru săvârșirea infracțiunii de jaf. Acesta a fost condus la sediul sectorului pentru dispunerea măsurilor legale care se impun.