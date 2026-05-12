Victorie plătită scump. SCM Politehnica s-a impus în fața Stelei, însă l-a pierdut pe Mirel Dragoste, accidentat grav

„Leii” din Banat au câștigat, scor 85-72 (20-10, 21-19, 20-25, 24-18), primul meci din seria cu CSA Steaua Sharks București, contând pentru turul secund al fazei playout din Liga Națională de Baschet Masculin.

Partida a avut loc luni seară la sala „Constantin Jude” și a fost a 35-a reprezentație oficială sub panou în acest sezon a echipei SCM Politehnica Timișoara. Antrenorul Dragan Petričević nu a putut conta în prima zi a săptămânii pe Devon Thomas și Sasa Borovnjak, ambii accidentați.

Mai mult, la mijlocul celui de-al patrulea sfert, când era clar că gazdele se vor impune, Mirel Dragoste s-a accidentat grav la genunchiul drept la o incursiune sub inel și a părăsit terenul în brațele colegilor.

Perioada indisponibilității sale urmează să fie stabilită în urma unei investigații medicale.

Marcatorii echipei timișorene într-o partidă dominată de la un capăt la altul au fost următorii: Marcu Badiu (15 puncte), Bogić Vujošević (13p), Robert Schipor (12p), Jalen Nesbitt (11p), Dejan Bjelić (10p), Mirel Dragoste (8p), Adam Mirković (7p), Șerban Horga (4p), Laszlo Lazar (4p), George Blaj-Voinescu (1p). De la oaspeți s-au remarcat Vitalie Bălan (12p) și George Vlad (11p).

„Aceste meciuri pot fi dificile, însă în nici un moment nu a existat un pericol pentru noi în această seară, nimic semnificativ.

Am condus timp de 40 de minute, chiar dacă adversarii s-au apropiat pe tabelă la un moment dat.

Steaua a venit fără străini, însă românii au evoluat tot sezonul la ei și au avut mai multe minute decât mulți dintre jucătorii noștri autohtoni.

Preferam să pierdem meciul dacă puteam evita accidentarea lui Mirel, venită la final de sezon, jucând această fază fără sens a clasării pe locurile 9-12. Nu-i văd rostul!

La prima vedere, Mirel nu cred că va reveni pe teren în acest sezon. Sper să nu fie o absență îndelungată.

Pare să fie vorba despre o problemă la ligamente, urmează să aflăm mai multe. Devon Thomas și Sasa Borovnjak nu vor fi nici ei apți pentru meciul de la București.

Dejan Bjelić nu s-a antrenat până ieri, el a fost capacitat pentru acest meci”, a declarat la final antrenorul Dragan Petričević.

Meciul al doilea din seria cu CSA Steaua Sharks București va avea loc vineri, de la ora 19, în sala „Mihai Viteazul” din capitală.