Automobilism. Andreas Benea, performanță de senzație în Time Attack

Pilotul Andreas Benea, în vârstă de numai 14 ani, a încheiat pe locul al doilea la clasa Pro 3 din Campionatul Național de Time Attack, în etapa desfășurată pe circuitul „Transilvania Motor Ring”, unde a fost depășit la mai puțin de o secundă doar de legenda raliului românesc, Vali Porcișteanu.

La volanul unui Renault Clio Cup, fiul cel mic al campionului de la viteză în coastă, Radu Benea, a impresionat în etapa de pe circuitul din Mureș, reușind să parcurgă turul de 3,7 kilometri în 1:44,234.

Porcișteanu, aflat la bordul unei mașini de ultimă generație, o Skoda Fabia R5, s-a impus cu timpul de 1:43,484. Al treilea clasat, Arthur Bogati (Honda Civic EJ9), a venit la aproape șapte secunde în spate, cu 1:50,193.

„Sunt foarte fericit. Faptul că am împărțit circuitul cu un nume atât de mare este onorant pentru mine. Sunt bucuros și de rezultat, îmi dă încredere pentru viitor”, a spus pilotul de la Canova Racing.

Performanța lui Andreas este cu atât mai importantă cu cât a concurat la Pro 3 doar împotriva adulților.

Grație acestui rezultat, puștiul în vârstă de 14 ani este liderul diviziei după primele două etape.

Mentorul său și, totodată, tatăl său, Radu Benea, nu a putut să îl susțină fizic pe Transilvania Motor Ring, deoarece în același timp a concurat în prima etapă din Campionatul Național de Viteză în Coastă, desfășurată pe Transalpina, competiție în care trebuie să își apere titlul de campion absolut la turisme, cucerit anul trecut.

„Am avut mai multe emoții pentru Andreas, știind că era atât de departe, dar sunt mândru de el și de ceea ce a realizat.

Să vii la mai puțin de o secundă în spatele unui pilot atât de mare cum este Vali și al unei mașini cu tracțiune integrală este incredibil.

Face parte din evoluția sa și ne mândrim că a putut crește atât de rapid în motorsport”, a declarat Benea senior.

La volanul unui Ferrari 488 Challenge, Radu a încheiat pe locul al doilea pe Transalpina, îmbunătățindu-și atât timpul de anul trecut, cu mai bine de o secundă, cât și poziția în clasament.

„Nu este o etapă care să mă avantajeze ca traseu, așa că sunt foarte mulțumit de ceea ce am reușit. Sunt încrezător că pot deveni campion și în acest an”, a adăugat acesta.

Andreas și Radu nu sunt singurii piloți din familia Benea. Nicolas, în vârstă de 18 ani, a lipsit de pe Transalpina deoarece are examene în această perioadă, însă va concura începând cu etapa viitoare, de la Poiana Brașov.

Nicolas vine din postura de campion național de juniori la viteză în coastă, iar în acest an va trece la următorul nivel, urmând să concureze cu un model Cupra TCR.