Primăria Timișoara anunță că s-au depus 13 oferte pentru primul parc fotovoltaic al orașului

Licitația Primăriei Municipiului Timișoara pentru dezvoltarea primului parc fotovoltaic al orașului a atras 13 oferte.

Acesta va include aproximativ 8.200 de panouri fotovoltaice, care vor produce energie verde pentru consumul municipalității și vor reduce factura lunară la iluminatul public. În total, vor produce energie echivalentă cu consumul a 4.000 de gospodării.

Ofertanții care s-au înscris sunt: VISUAL FAN; GENERAL ME.EL ELECTRIC; PannonWatt Energetiaki Megoldások Zrt.; ELECTRO MAT PROMPT; FLEXIK AUTOMATION; ELNET INSTAL; asocierea ELSACO SOLUTIONS (lider), ATELIER DECUMANUS; asocierea FGM SOLAR (lider), FGM SOLAR RENEWABLE, DYNAMIC BUSINESS FOR YOU SRL; asocierea CRC AG (lider), CRC NEW ENERGY SRL; asocierea CONSTRUCTIM S.A. (lider), CBM ELPRO INSTAL; asocierea MODERN POWER SOLUTIONS (lider), MODERN POWER SYSTEMS, ELECTROMARA; asocierea SELLM S.R.L. (lider), V.D.M. THINK SMART S.R.L., M.D. ELECTRIC, ELECTRIC EYE, 4SUN SOLAR S.R.L.; asocierea CORNER DEPOSIT (lider), SOLAR ECO SYSTEMS, Ecoinstal urban SRL.

Investiția municipalității va fi amenajată în apropierea stației de epurare din Freidorf. Noul parc fotovoltaic va avea o capacitate instalată de 5,6 MW și va produce anual, în medie, aproape 7.800 MWh de energie verde. Energia generată va acoperi aproximativ două treimi din consumul necesar pentru iluminatul public din Timișoara, ceea ce va însemna o reducere semnificativă a costurilor lunare. Totodată, proiectul Primăriei Timișoara va contribui la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră cu aproximativ 4.800 echivalent tone de CO₂ anual.

Valoarea estimată a contractului este de peste 32 de milioane de lei (TVA inclus), iar finanțarea este asigurată prin Fondul pentru Modernizare, gestionat de Ministerul Energiei. Termenul estimat pentru realizarea investiției este de 12 luni, din care 5 luni pentru proiectare tehnică și 7 luni pentru lucrările de execuție.