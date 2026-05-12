Tineri reținuți pentru trafic de minori și trafic de droguri, în Timiș (video)

Polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Timișoara, împreună cu procurorii D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Timișoara, au documentat activitatea infracțională a 3 persoane, de 20, 21 și 25 de ani, dintre care doi membri ai aceleiași familii, cercetate pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de minori în formă agravantă.

Din probatoriul administrat a reieșit faptul că, în luna octombrie 2025, persoana de 20 de ani ar fi inițiat o relație sentimentală cu o minoră, de 17 ani, pe care, la finalul lunii ianuarie 2026, ar fi încercat să o oblige să întrețină relații sexuale contra cost.

La refuzul categoric al victimei minore de a practica prostituția în folosul persoanei cercetate și la hotărârea acesteia de a încheia relația, persoana în cauză ar fi recurs la acte de violență.

Aceasta a solicitat și sprijinul celorlalte persoane cercetate, toate trei lovind persoana vătămată în mod repetat.

Tot pentru a-i diminua capacitatea de opoziție și a o determina să se conformeze cerințelor sale, persoana de 20 de ani ar fi oferit și pus la dispoziția victimei consumarea de substanțe interzise, respectiv canabis și cocaină.

Având în vedere că persoana vătămată minoră ar fi opus rezistență și în acest context, persoanele în cauză ar fi transportat-o cu un autoturism până la ieșirea din localitatea Tomnatic, unde ar fi abandonat-o.

Pe traseul urmat, victima ar fi fost lovită în mod repetat, de către persoanele de 21 și 25 de ani, inclusiv cu obiecte contondente, a transmis IPJ Timiș.

La data de 12 mai 2026, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Timișoara au dispus reținerea celor 3 persoane, de 20, 21 și 25 de ani, cercetate pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de minori în formă agravantă.

De asemenea, în sarcina celei de 20 de ani s-a reținut și comiterea infracțiunii de trafic de droguri de risc și mare risc.

Astăzi, 12 mai, a fost sesizat judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Timiș cu propunere de arestare preventivă a persoanelor reținute, pentru 30 de zile.

Acțiunea a beneficiat de sprijinul polițiștilor secțiilor 2 și 4 Poliție Urbană Timișoara, precum și al jandarmilor din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Timiș.