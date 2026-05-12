Dosarul Romocean trage Spitalul Municipal Timișoara în centrul crizei de imagine a USR

Administrația care și-a construit identitatea politică pe „integritate” și „fără penali” se confruntă acum cu două spețe ANI exact în zona sensibilă a sănătății municipale din Timișoara.

Viceprimarul Paula Romocean contestă în instanță raportul de incompatibilitate emis de Agenția Națională de Integritate, în timp ce Florentina Radu, directoarea ASEMT din Primăria Timișoara și președinta Consiliului de Administrație al Spitalului Clinic Municipal de Urgență Timișoara, este vizată într-un dosar separat privind conflictul de interese administrativ.

Dincolo de litigiile juridice, cazul ridică o întrebare politică mult mai incomodă pentru administrația Dominic Fritz, mai ales în contextul în care și primarul Timișoarei are propriul dosar cu ANI. Ce se întâmplă când standardele de integritate folosite ani la rând împotriva adversarilor ajung să fie aplicate propriei administrații?

Dosarul de incompatibilitate al viceprimarului Paula Romocean a intrat într-o nouă etapă după termenul din 11 mai 2026 de la Curtea de Apel Timișoara.

Instanța a respins cererea de suspendare a raportului ANI și a amânat cauza pentru 4 iunie 2026, în contextul în care apărarea încearcă inclusiv sesizarea Curții Constituționale. Oficial, litigiul privește presupusa incompatibilitate dintre poziția de membru în Biroul Local USR Timișoara și calitatea de membru titular în Consiliul de Administrație al Spitalului Clinic Municipal de Urgență Timișoara.

Neoficial însă, cazul deschide o radiografie mult mai amplă asupra ecosistemului administrativ din jurul Spitalului Municipal, instituție aflată de ani de zile în centrul unor controverse, litigii și tensiuni administrative, de la managementul medicului Stela Iurciuc până la al doilea front deschis de ANI în zona sănătății municipale, cazul Florentinei Radu.

În ianuarie 2026, administrația care ani la rând și-a construit identitatea publică pe sloganuri despre integritate, transparență și „altfel de politică” s-a trezit într-o situație rară și profund incomodă: ANI nu mai analiza adversarii politici ai USR, ci chiar oameni din vârful administrației Timișoarei conduse de Dominic Fritz.

Data-cheie a fost 12 ianuarie 2026. După saga ANI – Dominic Fritz, Agenția Națională de Integritate a anunțat oficial că viceprimarul Paula Romocean s-a aflat în stare de incompatibilitate într-o perioadă de aproape doi ani.

Comunicatul instituției a fost formulat tehnic, sec, birocratic, în stilul clasic ANI, dar efectul politic a fost imediat.

Nu era vorba despre un consilier local anonim, nici despre un funcționar periferic, ci despre unul dintre cei mai vizibili oameni politici ai USR Timiș, viceprimar al orașului și vector constant al discursului despre „administrația onestă”.

Conform ANI, Romocean s-a aflat în incompatibilitate în perioada 27 iunie 2021 – 22 mai 2023, deoarece a exercitat simultan funcția de membru titular în Consiliul de Administrație al Spitalului Clinic Municipal de Urgență Timișoara și calitatea de membru în Biroul Local Timișoara al Uniunii Salvați România.

Agenția a invocat art. 187 alin. (13), coroborat cu art. 178 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății.

USR nu a fost un partid care să trateze ANI ca pe o instituție birocratică oarecare. Ani întregi, discursul partidului a construit în jurul ANI aproape o funcție morală absolută în spațiul public.

În campanii electorale, în conferințe de presă și în luări de poziție locale sau naționale, incompatibilitatea, conflictul de interese și investigațiile ANI au fost prezentate ca delimitări clare între „vechea clasă politică” și „noua administrație”. Între „ei” și „noi”.

Acesta este motivul pentru care impactul public al cazului Romocean a fost mult mai mare decât simpla constatare juridică. Problema nu mai era doar dacă un articol din Legea 95/2006 a fost încălcat sau interpretat extensiv. Problema devenea una de coerență politică și morală. Ce face partidul care ani întregi a cerut demisii și standarde maxime de integritate atunci când ANI intră în propria administrație?

În aceeași zi, Paula Romocean a reacționat public și a încercat să mute cazul într-o zonă tehnică și procedurală, nu morală.

Viceprimarul Timișoarei a declarat că cele două poziții invocate de ANI erau neremunerate și că rolul său din cadrul USR Timișoara nu reprezenta o funcție executivă reală.

„Ambele poziții sunt neremunerate. Nu există niciun beneficiu material, niciun avantaj patrimonial și evident nu există niciun act de corupție”, a transmis Romocean după comunicatul ANI.

Ea a mai susținut că poziția din Biroul Local USR Timișoara era una fără atribuții executive directe și că va contesta raportul în instanță.

Acesta a devenit nucleul strategiei de apărare. Nu prin negarea cumulului de funcții, ci reinterpretarea naturii lor juridice și administrative.

Numai că exact aici apare fisura politică majoră pentru USR Timișoara. Discursul anti-PSD și anti-PNL construit ani întregi nu funcționa pe nuanțe juridice sofisticate despre „membru simplu”, „organ colegial”, „funcție neremunerată” sau „lipsa atribuțiilor executive”.

Discursul era mult mai simplu pentru public: dacă ANI constată incompatibilitate, există o problemă de integritate publică. Iar această logică, folosită agresiv împotriva adversarilor politici, s-a întors acum direct în biroul viceprimarului Timișoarei.

Din punct de vedere juridic, cazul Romocean nu se construiește în jurul ideii de salariu, indemnizație sau avantaj financiar direct.

Raportul ANI nu susține că viceprimarul ar fi încasat ilegal bani publici și nici că ar fi existat un prejudiciu financiar identificat. ANI vorbește despre exercitarea simultană a două calități pe care legea le consideră incompatibile în cadrul sistemului public de sănătate.

Acest detaliu este esențial, pentru că legea invocată de ANI nu condiționează incompatibilitatea de existența unei remunerații.

Norma legală nu operează cu ideea „nu poți fi plătit simultan pentru două funcții”, ci cu ideea că anumite funcții sau calități nu pot fi exercitate simultan. Diferența este majoră.

Romocean a încercat să redefinească inclusiv natura funcției politice invocate de ANI. „În Biroul Local al USR Timișoara eram membru simplu, fără atribuții executive sau de reprezentare externă”, a susținut viceprimarul în reacția publică.

Ea nu contestă, așadar, existența simultană a celor două poziții și nici perioada indicată de ANI.

Acest lucru devine și mai clar în evoluția procedurală a dosarului. La termenul din 11 mai 2026, Curtea de Apel Timișoara, Secția Contencios Administrativ și Fiscal, în dosarul nr. 118/59/2026, având ca obiect anularea raportului de evaluare ANI, a respins cererea de suspendare formulată de Paula Romocean și a acordat termen pentru 4 iunie 2026.

În aceeași ședință, instanța i-a pus în vedere reclamantei să depună precizări privind cererea de sesizare a Curții Constituționale și să indice exact excepția de neconstituționalitate invocată.

Mai există un detaliu care complică suplimentar cazul. Perioada indicată de ANI, 27 iunie 2021 – 22 mai 2023, coincide cu una dintre cele mai tensionate perioade administrative din jurul Spitalului Clinic Municipal de Urgență Timișoara, instituție aflată în subordinea municipalității și implicată în dispute administrative, controale, acuzații de luare de mită, management slab, litigii și controverse privind conducerea și procedurile interne.

Cazul Romocean nu apare, deci, într-un vacuum administrativ. El apare într-un ecosistem tensionat, într-o zonă sensibilă politic și administrativ, cea a sănătății municipale.

Iar această zonă avea să producă ulterior încă un caz ANI important pentru administrația Fritz, cel al Florentinei Radu, directoarea structurii de sănătate din Primărie.

La 2 aprilie 2026, Agenția Națională de Integritate a anunțat că Florentina Radu, director executiv al Administrației pentru Sănătate și Educație a Municipiului Timișoara, ASEMT, ar fi încălcat regimul juridic privind conflictul de interese administrativ.

Potrivit ANI, aceasta ar fi semnat documentele administrative prin care propriul său transfer profesional a fost aprobat în interiorul aparatului administrativ al municipalității.

Din punct de vedere politic și administrativ, impactul este major. Florentina Radu nu este un funcționar periferic al Primăriei Timișoara. Funcția sa de director executiv al ASEMT o plasează în centrul relației administrative dintre municipalitate și spitalele aflate în subordine, inclusiv Spitalul Clinic Municipal de Urgență Timișoara.

În plus, ea apare și ca președintă a Consiliului de Administrație al spitalului.

Cu alte cuvinte, în același ecosistem instituțional converg Primăria Timișoara, structurile administrative din sănătate, Consiliul de Administrație al Spitalului Municipal și oamenii desemnați să gestioneze această zonă.

Detalii, aici: Proaspăt depistată de ANI în conflict de interese, Florentina Georgeta Radu a fost realeasă, de ziua ei, președinte al CA la Spitalul Municipal Timișoara.

Spre deosebire de cazul Romocean, unde apărarea se bazează pe caracterul neremunerat al funcțiilor și pe interpretarea noțiunii de „funcție de conducere”, în cazul Florentinei Radu discuția devine mult mai concretă administrativ.

Nu mai este vorba despre apartenență simultană la două structuri, ci despre semnarea unor acte administrative care o priveau direct.

În jurul conducerii Spitalului Municipal au existat ani la rând litigii, tensiuni și dispute administrative, inclusiv legate de activitatea managerială.

Actualul manager al spitalului, Stela Iurciuc, a fost implicat în conflicte administrative și procese încă din perioada în care conducea Spitalul CFR, iar acest detaliu este important pentru înțelegerea climatului instituțional în care apar ulterior cele două spețe ANI legate de reprezentante ale Primăriei.

Pentru a înțelege de ce speța produce un impact simbolic atât de puternic, trebuie reamintit un lucru simplu despre ADN-ul politic al USR. Integritatea nu a fost doar o temă de campanie. A fost principalul mecanism de legitimare publică al partidului încă de la apariția sa în politica românească.

Acest mecanism politic a funcționat eficient pentru USR, mai ales în marile orașe universitare și în electoratul urban educat, unde tema anticorupției și a integrității administrative a devenit criteriu de selecție electorală. Timișoara a fost unul dintre laboratoarele acestei strategii.

Victoriile lui Dominic Fritz la alegerile locale din 2020 și 2024 nu s-au construit exclusiv pe infrastructură, trafic sau termoficare, promisiuni oricum contestate puternic ulterior. O parte esențială a campaniei a fost construită pe ideea unei rupturi morale și administrative față de vechea administrație.

Problema reală pentru administrația Dominic Fritz nu mai este exclusiv juridică. Problema devine politică, simbolică și de imagine, mai ales într-un context în care și procesul lui Dominic Fritz cu ANI a ajuns în faze procedurale avansate.

USR nu a intrat în administrația Timișoarei spunând „suntem identici cu ceilalți, dar puțin mai eficienți”. Mesajul politic a fost mult mai puternic: „suntem diferiți”, „nu facem politică precum vechiul sistem”, „nu funcționăm pe rețele administrative gri”, „aducem integritate și reguli”. Tocmai de aceea, apariția succesivă a două spețe ANI în zona sănătății municipale produce o problemă de imagine disproporționat de mare.

Ironia politică este că administrația Fritz începe să folosească exact tipul de argumentație juridică pe care USR a ironizat-o ani la rând în cazul adversarilor politici. Brusc apar explicații despre funcții neremunerate, lipsa beneficiilor patrimoniale, interpretarea extensivă a legii, organisme colegiale fără atribuții executive, claritatea insuficientă a normei juridice și dreptul legitim la apărare procedurală.

Erodarea aceasta nu se produce spectaculos, printr-un mare scandal exploziv. Nu există în aceste spețe imagini cu sacoșe de bani, interceptări dramatice sau prejudicii uriașe prezentate public.

Tocmai de aceea efectul este mai subtil și, pe termen lung, posibil mai periculos politic. Începe să se erodeze exact diferența morală pe care USR a construit-o ani întregi între sine și restul clasei politice.

Iar această erodare este amplificată de contextul administrativ al Spitalului Clinic Municipal de Urgență Timișoara, instituție aflată de ani de zile în centrul scandalurilor publice, al disputelor de management și al conflictelor juridice. Dosarul Romocean nu mai este doar o speță ANI despre un viceprimar.

Prin legătura cu Spitalul Municipal, cu Florentina Radu, cu ASEMT și cu arhitectura administrativă a sănătății locale, el devine un test mai amplu pentru administrația Fritz. Rămâne de văzut cât mai rezistă discursul despre integritate atunci când dosarele de integritate nu mai privesc adversarii, ci propria administrație.