Casa Mühle se redeschide simbolic către comunitate

Sâmbătă, 16 mai, Universitatea Politehnica Timișoara, în parteneriat cu Alianța Timișoara Universitară, invită publicul să redescopere Casa Mühle (amplasată pe Bd. Mihai Viteazul nr. 3), unul dintre reperele simbolice ale orașului, printr-un program dedicat memoriei, culturii și dialogului comunitar.

Evenimentul include lansarea volumului „Strategia. Organizații și comunități inteligente” (ora 11:00), semnat de Călin Hințea, o conferință de presă (ora 12:00) și un program de ”Porți deschise”, între orele 12:30 și 21:00, cu acces pentru publicul larg.

Casa Mühle reprezintă unul dintre spațiile cu o încărcătură istorică și afectivă aparte pentru Timișoara, atât prin patrimoniul lăsat de familia de grădinari și florari Mühle, cât și prin valoarea comunitară care a traversat generații.

Integrarea imobilului în patrimoniul Universității Politehnica Timișoara (în anul 2025) deschide o nouă etapă în viața acestei clădiri, una orientată spre recuperare, activare și reconectare cu orașul, transmit reprezentanții universității.

Pe parcursul zilei de sâmbătă, vizitatorii vor putea descoperi o expoziție documentară dedicată evoluției Casei Mühle, de la moștenirea familiei care i-a dat numele până la revenirea sa în circuitul comunitar și academic al Timișoarei, expoziție realizată de conf. dr. arh. Bogdan Demetrescu, peisagist Alexandru Ciobotă, peisagist Raluca Rusu Moșnoi, sculptor Dan Vișovan, arh. Andrei Chindriș, artist florist Alina Nagy Ghinea, artist florist Diana Petri, peisagist urb. Alina Floca, arh. Alexandrina Ciortuz.