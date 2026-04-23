Proaspăt depistată de ANI în conflict de interese, Florentina Georgeta Radu a fost realeasă, de ziua ei, președinte al CA la Spitalul Municipal Timișoara

La 27 martie a.c., Agenția Națională de Integritate îmi trimitea acasă depeșa prin care mă informa că, în urma sesizării mele, a depistat-o în conflict de interese pe doamna Florentina Georgeta Radu, actual director general cu delegare al Administrației pentru Sănătate și Educație a Municipiului Timișoara și fostă șefă a Direcției de Sănătate Publică Timiș, din cauza faptului că, la data de 28 decembrie 2023, și-a semnat singură dispoziția de transfer dintr-o instituție în alta.

Ei bine, la nici o lună de la acel moment, astăzi, 23 aprilie, pe principiul “Orice șut în fund e un pas înainte”, administrația Fritz girează realegerea doamnei în cauză, pe o perioadă de șase luni, în funcția de președinte al Consiliului de Administrație al Spitalului Municipal Timișoara, funcție pe care o ocupa încă din data de 31.10.2024!

Ba chiar toți cei implicați în operațiune au avut grijă ca astrele să se alinieze în așa fel, încât realegerea să se producă fix de ziua onomastică a Florentinei Georgeta Radu, dacă tot au ratat-o pe cea de naștere, care fusese marți…

La fel ca și în administrația anterioară, cea atât de blamată de actuala garnitură ajunsă la butoane, în Primăria Municipiului Timișoara, criteriul de promovare a devenit nerespectarea legii: cu cât ai mai multe tinichele legate de coadă, cu atât ajungi mai departe.