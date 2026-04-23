Primăria Timișoara creează Laboratorul Urban, o platformă pentru dezvoltarea de soluții care îmbunătățesc viața din oraș.

Primăria Municipiului Timișoara, împreună cu Universitatea Politehnica Timișoara, companiile Lasting System SA și Haufe Group, asociația Banat IT și Visit Timișoara, propune înființarea „Laboratorului Urban Timișoara”.

Parteneriatul va permite dezvoltarea și punerea în practică a soluțiilor pentru un oraș mai bine conectat, mai sigur și mai prietenos.

Laboratorul Urban creează cadrul în care ideile venite din mediul academic și cel economic sunt dezvoltate, testate la scară pilot și implementate la nivelul orașului.

Prin această inițiativă, municipalitatea își propune să crească viteza cu care dezvoltă și implementează soluții inovatoare în Timișoara.

Structura asociativă poate înlocui parteneriatele punctuale și fragmentate și, totodată, permite Laboratorului să atragă mai ușor finanțări externe nerambursabile și finanțări private.

Primăria Municipiului Timișoara va coordona activitatea Laboratorului Urban în calitate de partener principal și propune alocarea unei sume anuale de 100.000 lei pentru funcţionarea asociației.

Laboratorul Urban nu are scop patrimonial, ci funcționează ca o platformă care transformă idei în proiecte concrete pentru comunitate.

Proiectul de hotărâre va fi supus aprobării Consiliului Local și poate fi consultat la adresa: https://www.primariatm.ro/proiecte-hcl/3ac0327a-fbd2-4eac-9798-41f09a644b06

