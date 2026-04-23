Primăria Timişoara: Investiția în reconstruirea Pasarelei Îndrăgostiților poate avansa

Primăria Timișoara a obținut o decizie la nivel național pentru Pasarela Îndrăgostiților: Comisia pentru Soluționarea Contestațiilor în Domeniul Patrimoniului Cultural Imobil de la nivelul Ministerului Culturii a confirmat, în unanimitate, poziția municipalității și obligă Direcția Județeană pentru Cultură Timiș să emită aviz favorabil pentru investiție, a comunicat municipalitatea.

„Mă bucur că am reușit să depășim, în sfârșit, acest blocaj și că putem continua demersurile pentru demolare și reconstrucția unui nou pod pietonal și velo. E o investiție mult așteptată de timișoreni și sunt optimist că, acum, după ce situația s-a clarificat, vom obține acest aviz pentru a putea finaliza partea de autorizare și apoi începerea șantierul cât mai curând posibil. Firma cu care avem contract se ocupă și de partea de proiectare și de cea de construcție, deci nu va fi nevoie de o nouă licitație”, a spus primarul Dominic Fritz.

Comisia națională a impus două condiții, pe care Primăria le va respecta integral. Astfel, proiectul va fi ajustat prin schimbarea culorii parapetului într-o nuanță mai deschisă și prin integrarea parapetelor cu lacăt în interiorul noii pasarele. Următorul pas este emiterea noului aviz de către DJCT, finalizarea procedurii de autorizare a construcției și demararea lucrărilor, a transmis Primăria Municipiului Timişoara (PMT).

Pasarela actuală, construită în 1949, prezintă risc de prăbușire și a fost închisă pentru siguranța trecătorilor. Demolarea și reconstrucția sunt necesare, iar Primăria Timișoara a solicitat în mod repetat emiterea avizului de către Direcția Județeană pentru Cultură pentru a putea demara lucrările.

„Noul pod va fi construit din beton armat, cu o lungime de 52 de metri și o lățime de 5 metri. Accesul va fi asigurat prin rampe concepute special pentru persoanele cu mobilitate redusă, iar bicicliștii vor avea rampe dedicate, adiacente treptelor pentru pietoni.

Spațiile verzi vor completa rampele intercalate, iar pe ambele maluri ale Begăi vor fi create puncte de belvedere, unde cei care folosesc podul se vor putea relaxa și bucura de priveliște. Iluminatul arhitectural va fi realizat prin benzi LED moderne, integrate atât pe pasarelă, cât și pe rampe”, a precizat PMT.

Valoarea contractului de proiectare și execuție este de 7.740.000 lei (fără TVA). Proiectul este realizat de asocierea CARDINAL D.P. CONSTRUCT (lider) și CAM PROIECT.