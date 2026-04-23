Acțiuni de vaccinare în cartierele cu etnici romi din Timișoara și Lugoj.

Direcția de Sănătate Publică Timiș, împreună cu Centrul Regional de Sănătate Publică Timișoara, în parteneriat cu Crucea Roșie – Filiala Timișoara, organizează o serie de acțiuni de informare și vaccinare cu ocazia Săptămânii Europene a Vaccinării 2026, desfășurată sub tema „Copil vaccinat = copil protejat”.

Programul Campaniei de provaccinare este următorul:

27 aprilie, între orele 9- 13 Timișoara – cartier Kuncz – Plopi;

28 aprilie, între 12-16 Timișoara – cartier Kuncz – Plopi;

29 aprilie, între 9- 13 Lugoj- cartier Balta lată;

30 aprilie,între 12-16 Lugoj- cartier Balta lată.

„Încurajăm părinții să se informeze corect, din surse oficiale, despre beneficiile vaccinării și riscurile îmbolnăvirii, pentru a-și proteja copiii prin respectarea Calendarului Național de Vaccinare sau prin recuperarea dozelor omise.

Echipele medicale vor fi prezente în cartierele anunțate pentru a discuta cu părinții, pentru a oferi informații despre beneficiile vaccinării și riscurile îmbolnăvirii, precum și pentru a administra vaccinul ROR copiilor nevaccinați”, a transmis Cornelia Bubatu, purtător de cuvânt al DSP Timiș.