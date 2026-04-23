Programul de instalare a contoarelor de apă inteligente în Timișoara, 25 – 30 aprilie. Străzile vizate

În perioada 25 – 30 aprilie 2026, Aquatim, prin intermediul unei firme specializate, continuă procesul de digitalizare a contoarelor de branșament în cartierele din Timișoara.

În acest interval, noile contoare inteligente vor fi montate la clienții de pe străzile: Piața Traian, Anton Pann, Aurel Vlaicu, Mitropolit Sterca Suluțiu, Constantin Titel Petrescu, Comănești, Iepurelui, Ion Mihalache, Andrei Șaguna, Titu Maiorescu, Baba Dochia și Stefan Octavian Iosif.

Lista străzilor se poate modifica dacă, în ziua programată, unii clienți nu sunt acasă și nu se permite accesul, dar alți locuitori din apropiere sunt disponibili și solicită înlocuirea contorului.

Potrivit Aquatim, instalarea contoarelor inteligente presupune o scurtă întrerupere a alimentării cu apă, de aproximativ 10 minute, iar clienții vor fi anunțați în prealabil pentru a permite accesul echipelor la căminele de apometru. La adresele unde echipele nu au putut intra în ziua stabilită inițial, a fost lăsată o notificare cu datele de contact. Rugăm clienții să sune la numerele respective pentru a stabili o nouă programare.

CITEŞTE ŞI: Elevii premiați la olimpiade și concursuri internaționale sunt admiși la liceu fără examen

Noile contoare permit citirea automată a consumului, facilitând monitorizarea precisă și semnalarea situațiilor neobișnuite, precum consumul excesiv sau intervenții asupra contorului. Până în prezent, peste 27.000 de astfel de contoare au fost montate în Timișoara, Ghiroda și Moșnița Nouă, oferind locuitorilor avantajele unui sistem modern și transparent de monitorizare a consumului de apă.

Prin extinderea acestui program, Aquatim continuă să ofere servicii mai eficiente, contribuind la o gestionare mai bună a resurselor de apă și la confortul clienților.