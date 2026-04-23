Numărul miliardarilor ar putea exploda până în 2031, pe fondul creșterilor accelerate a averilor globale.

Averile celor mai bogați oameni din lume continuă să crească într-un ritm susținut, iar acest fenomen ar putea duce la o expansiune semnificativă a numărului de miliardari în următorii ani.

Potrivit unor estimări citate de The Guardian și stiripesurse, tendința este alimentată în special de câștigurile din tehnologie și inteligență artificială, în timp ce decalajul dintre bogați și restul populației globale se adâncește tot mai mult.

În acest context, specialiștii anticipează o creștere rapidă atât a miliardarilor, cât și a persoanelor cu averi foarte mari. Creștere accelerată a numărului de miliardari

Numărul miliardarilor lumii ar putea ajunge la aproape 4.000 până în 2031, potrivit estimărilor, pe măsură ce cei foarte bogaţi acumulează avere într-un ritm accelerat, relatează The Guardian.

În prezent, există 3.110 miliardari la nivel global, conform unei analize realizate de agenţia imobiliară Knight Frank. Se estimează că numărul acestora va creşte cu 25% în următorii cinci ani, ajungând la 3.915.

Explozie în rândul multimilionarilor

Şi clasa multimilionarilor se extinde rapid, numărul persoanelor cu averi de cel puţin 30 de milioane de dolari crescând de la 162.191 în 2021 la 713.626 în prezent – o creştere de peste 300%, arată Knight Frank.

Tehnologia și inteligența artificială, motoare ale averilor

Liam Bailey, şeful departamentului de cercetare al agenţiei, a declarat că averile miliardarilor şi milionarilor au fost „impulsionate puternic” de profiturile din domeniul tehnologiei, în special inteligenţa artificială.

„Capacitatea de a creşte o afacere nu a fost niciodată mai mare”, a spus el, adăugând că „acest lucru a alimentat posibilitatea de a face averi uriaşe rapid, impulsionate de tehnologie şi AI.”

Țările unde numărul miliardarilor va crește cel mai rapid

Numărul miliardarilor este aşteptat să crească cel mai rapid în Arabia Saudită, bogată în petrol, potrivit studiului, mai mult decât dublându-se de la 23 în 2026 la un nivel estimat de 65 în 2031.

Populaţia de miliardari din Polonia este, de asemenea, aşteptată să se dubleze, de la 13 la 29 în aceeaşi perioadă, iar în Suedia se estimează o creştere de 81%, de la 32 la 58.

Inegalitatea globală continuă să se adâncească

Acest lucru vine în contextul în care decalajul dintre cei mai bogaţi şi cei mai săraci din lume continuă să crească. Anul trecut, raportul World Inequality a constatat că mai puţin de 60.000 de persoane – 0,001% din populaţia globală – controlează de trei ori mai multă avere decât întreaga jumătate cea mai săracă a umanităţii.

Presiuni pentru taxarea marilor averi

Au existat apeluri tot mai numeroase ca liderii globali să majoreze taxele pentru cei foarte bogaţi, pe fondul îngrijorărilor că cei mai înstăriţi membri ai societăţii îşi cumpără şi influenţă politică.

Record de miliardari și averi uriașe

Organizaţia caritabilă Oxfam a constatat că anul trecut a fost creat un număr record de miliardari, totalul depăşind pentru prima dată 3.000. Aceasta a raportat că miliardarii deţin împreună o avere de 18,3 trilioane de dolari.

Topul celor mai bogați oameni din lume

Directorul executiv al Tesla, Elon Musk, este cea mai bogată persoană din lume, cu o avere netă de 785,5 miliarde de dolari, potrivit clasamentului Forbes.

Larry Page, unul dintre fondatorii Google, se află pe locul al doilea, cu o avere de 272,5 miliarde de dolari, iar fondatorul Amazon, Jeff Bezos, pe locul al treilea, cu 259 de miliarde de dolari.

Situația din Marea Britanie

Topul Sunday Times îi plasează pe membrii familiei Hinduja drept cei mai bogaţi din Marea Britanie, cu o avere de 35 de miliarde de lire sterline.

Gopichand Hinduja, miliardarul care conducea familia cu afaceri în petrol, sector bancar şi imobiliare, a murit anul trecut la vârsta de 85 de ani.

În 2025 existau 156 de miliardari cu domiciliul în Marea Britanie, potrivit clasamentului publicaţiei, ceea ce reprezintă cea mai mare scădere din istoria sa de 37 de ani, de la 165 în anul precedent.

