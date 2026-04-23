Alertă de sănătate în Timișoara! Val de copii cu probleme respiratorii grave la Clinica Bega

Ultimele zile au dus la creșterea numărului de copii cu dificultăți accentuate de respirație, care ajung în Compartimentul de Pneumologie Pediatrică din Clinica de Pediatrie II Bega.

Motivul: astmul bronșic declanșat de alergiile de primăvară. Polenul din această perioadă devine un factor declanșator pentru copiii cu sensibilitate ridicată la acesta.

„Aproape zilnic vin pentru consult copii care manifestă un debut de insuficiență respiratorie. Ce înseamnă asta? Copiii vin cu respirație șuierătoare, tuse persistentă și senzația de lipsă de aer. Polenul, la care se adaugă, de multe ori, praful sunt factori declanșatori pentru copiii cu teren atopic, iar reacția organismului este evidentă. Avem inclusiv pacienți sugari, ceea ce înseamnă că această sensibilitate se poate transmite de la mamă la copil. Și, în toate cazurile, vorbim de o urgență, pentru că totul se poate agrava, putând duce la instalarea unei insuficiențe respiratorii. Intervenția rapidă face diferența între un episod controlat și o criză severă care necesită spitalizare”, spune prof. dr. Ioana Ciucă, medic primar pneumolog pediatru, coordonator Compartimentului de Pneumologie Pediatrică, Clinica II Bega, Timișoara.

Astmul bronșic este una dintre cele mai frecvente boli cronice pulmonare la copil. Afecțiunea este, de multe ori, subdiagnosticată, pentru că este confundată cu infecții respiratorii repetate.

„Părinții trebuie să înțeleagă că, cu cât intervenim mai devreme, cu atât reducem riscul de crize severe și complicații. Este important ca părinții să recunoască simptomele și să vină cât mai repede pentru un consult de specialitate. Evaluăm funcția pulmonară, stabilim tratamentul pe care trebuie să îl urmeze copilul și prevenim astfel agravarea și recurența crizelor”, a precizat prof. dr. Ioana Ciucă.

Printre simptomele care indică debutul unei crize de astm se numără: tusea frecventă, mai ales noaptea, wheezing-ul (respirație șuierătoare), senzația de apăsare în piept, „răcelile” repetate care durează mai mult decât în mod obișnuit și oboseala rapidă la joacă sau efort.