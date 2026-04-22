Final de drum pentru cea mai controversată bancnotă din Europa. Ce se întâmplă cu cei care o au acasă.

Una dintre cele mai controversate bancnote din istoria monedei euro se apropie de dispariția completă din circulație.

Este vorba despre bancnota de 500 de euro, care, de-a lungul timpului, a fost frecvent asociată cu cazuri de crimă organizată, spălare de bani și tranzacții ilegale.

Subiectul a revenit recent în atenția presei internaționale, în contextul unor noi informații privind eliminarea definitivă a acestei cupiuri din sistemul bancar.

Bancnotele de 500 de euro continuă să fie retrase și distruse treptat, pe măsură ce ajung în bănci.

Simbolul sumelor mari plătite cash

Mult timp, bancnota de 500 de euro a fost văzută ca simbolul sumelor mari plătite cash. Valoarea foarte mare raportată la dimensiunea redusă a bancnotei a făcut-o extrem de practică pentru transportul unor sume uriașe.

În practică, milioane de euro puteau fi mutate într-o geantă mică sau chiar într-un plic mai mare, fără a atrage atenția.

Tocmai acest avantaj a transformat-o într-o preferată a rețelelor infracționale.

Potrivit explicațiilor oferite de Banca Centrală Europeană, decizia de retragere nu are legătură cu designul bancnotei, ci cu suspiciunile constante că facilita activități ilicite.

Bancnota „Bin Laden”

Anchetatorii și autoritățile europene i-au atribuit în timp porecla „Bin Laden”.

Denumirea nu are o legătură directă cu teroristul, ci cu faptul că bancnota era rar întâlnită în viața de zi cu zi, deși apărea frecvent în anchete privind criminalitatea organizată, evaziunea fiscală și finanțările ilegale.

Pe scurt, „toată lumea știa că există, dar aproape nimeni nu o vedea” în tranzacțiile obișnuite.

Europol a explicat încă din anii anteriori că bancnota de 500 de euro reprezenta peste 30% din valoarea totală a numerarului aflat în circulație, deși majoritatea cetățenilor nu o foloseau aproape niciodată.

Producția a fost oprită

Banca Centrală Europeană a decis oprirea producției și emiterii acestei bancnote încă din 2016, iar distribuirea ei a fost oprită complet în perioada 2018–2019.

Acum continuă faza finală: pe măsură ce bancnotele ajung în sistemul bancar, ele sunt retrase și scoase definitiv din uz, scrie realitatea.net.

Presa internațională a relatat recent că procesul continuă în toate statele zonei euro, inclusiv prin distrugerea bancnotelor care ajung la băncile centrale.

Ce se întâmplă cu cei care mai dețin astfel de bancnote

Cei care mai dețin astfel de bancnote nu pierd banii.

Cupiura își păstrează integral valoarea și poate fi folosită în continuare pentru plăți, depuneri în cont sau schimb la băncile centrale naționale, fără limită de timp.

Prin această decizie, autoritățile europene încearcă să reducă spațiul de acțiune al economiei subterane și să facă mai dificil transportul unor sume mari de bani în afara circuitelor oficiale.

