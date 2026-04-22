Cum a ajuns un trib care trăiește pe o insulă izolată să creadă că prințul Philip era un zeu.

Pe insula Tanna, situată în sudul statului Vanuatu, un arhipelag melanesian independent din Pacificul de Sud, există un mic grup de oameni care cred că prințul Philip este un zeu.

Nu se știe cu exactitate ce a dat naștere acestei mișcări, în care crede o mică comunitate din tribul Yaohnanen de pe insulă, potrivit IFL Science.

Dar, la un moment dat, acum peste 50 de ani, membrii tribului au început să creadă că prințul Philip, soțul reginei Elisabeta a II-a a Regatului Unit, era un zeu despre care se profețise că se va întoarce în Tanna.

„Istoria orală a poporului Yaohnanen de pe Insula Tanna conține o poveste despre fiul unui spirit al muntelui care a călătorit într-un loc îndepărtat. Odată ajuns acolo, se spune că s-a căsătorit cu o femeie puternică, dar s-a profețit că într-o zi se va întoarce acasă”, explică un articol.

„În 1974, regina Elisabeta a II-a și soțul ei, prințul Philip, au efectuat o vizită oficială pe Insula Tanna. Poporul Yaohnanen, văzând nivelul de respect acordat reginei Elisabeta de către diverși oficiali guvernamentali, a concluzionat că prințul Philip trebuie să fie fiul spiritului muntelui menționat în legendele lor. Astfel a luat naștere Cultul Prințului Philip”.

Prințul Philip nu este persoana ideală pe care să o fi ales pentru a fi venerat în acest fel și, fără îndoială, cineva era îngrijorat de ceea ce ar putea spune atunci când s-a întâlnit cu membrii tribului.

De exemplu, în 2002, el l-a întrebat pe un lider aborigen: „Încă vă aruncați cu sulițe unii în alții?”, în timp ce în 1998, l-a întrebat pe un student britanic din Papua Noua Guinee: „Ai reușit să nu fii mâncat, atunci?”.

Dar cu poporul Yaohnanen, a fost surprinzător de sensibil. În 1974, el și regina au vizitat tribul și, se pare, au participat la ritualuri de băut kava, iar mai târziu a pozat amabil pentru fotografii cu un băț tradițional folosit pentru a ucide porci, numit nal-nal, un cadou trimis lui de trib.

Cu toate acestea, este posibil să-i fi indus puțin în eroare. În 2007, mai mulți membri ai tribului au fost duși cu avionul în Marea Britanie pentru o emisiune TV, în cadrul căreia au avut o întâlnire în afara ecranului cu ducele.

După întâlnire, membrii tribului au susținut că Philip ar fi spus „când se va încălzi, voi trimite un mesaj” atunci când a fost întrebat când se va întoarce acasă, făcând aluzie la ideea că ar putea fi un fel de zeu.

Cum au ajuns să-l vadă pe prințul Philip ca pe o figură divină? Există câteva versiuni ale poveștii care sugerează că poporul Yaohnanen a văzut imagini cu regina și soțul ei la avanposturile coloniale britanice în timpul epocii coloniale și l-au asociat cu legenda după ce au văzut respectul care i se arăta în timpul unei vizite în zonă.

Cu toate acestea, lucrurile sunt rareori atât de simple, un jurnalist explică pentru BBC că ar putea fi mai degrabă o „reacție la prezența colonială, o modalitate de a se reapropia și de a recâștiga puterea colonială prin asocierea cu cineva care stă la dreapta conducătorului Commonwealth-ului”. În esență, afirmând că prințul Philip era al lor.

Conform mitului, prințul încerca să aducă pacea în lume și a trebuit să se confrunte cu multe războaie, gelozie, lăcomie și lupte înainte de a se putea întoarce acasă.

Prințul Philip a murit în 2021. După moartea sa, au existat multe speculații cu privire la faptul dacă mișcarea va continua cu o nouă figură simbolică.

