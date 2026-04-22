Unanimitate la PSD. Conducerea partidului a decis că toți miniștrii vor fi retrași din Guvern.

Miercuri, conducerea PSD a votat, în unanimitate, retragerea miniștrilor din Guvern, potrivit Gândul. Decizia vine după consultările președintelui Nicușor Dan cu PSD, din cursul dimineții.

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a transmis că social-democrații nu îl mai vor premier pe Ilie Bolojan. Oficialul a subliniat că PSD nu are nicio problemă să treacă în opoziție dacă prim-ministrul nu va fi schimbat.

La discuția cu președintele, potrivit unor surse din partid, PSD a spus ca va susține în continuare proiectele naționale strategice legate de aderarea României la OCDE și atragerea banilor din PNRR.

(sursa: Mediafax)

