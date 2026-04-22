UE aprobă provizoriu împrumutul de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina.

UE a aprobat preliminar un împrumut de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina și a avansat și al 20-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei. Ungaria și-a retras opoziția după reluarea fluxului de petrol prin conducta Drujba.

Președinția cipriotă a Uniunii Europene tocmai a confirmat că împrumutul de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina a primit undă verde preliminară din partea ambasadorilor UE, scrie The Guardian.

Conform informațiilor transmise de presa externă, cel de-al 20-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei a primit miercuri undă verde preliminară.

„Acestea vor trece acum printr-o procedură scrisă pentru adoptarea lor finală de către Consiliu”, a declarat un purtător de cuvânt al președinției cipriote.

Procedura scrisă urmează să se încheie joi după-amiază, care este, în mod convenabil, și momentul în care liderii UE urmează să se întâlnească în Cipru.

Întrucât conducta Drujba este acum operațională, Ungaria și-a retras opoziția față de finalizarea împrumutului de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina, relatează Reuters.

Miercuri, gigantul petrolier maghiar MOL a transmis un mesaj din partea operatorului ucrainean, JSC Ukrtransnafta, conform căruia „recepția țițeiului din Belarus prin sistemul de conducte Drujba a început în Ucraina astăzi la prânz”.

„MOL se așteaptă ca primele transporturi de țiței după repornirea secțiunii ucrainene a sistemului de conducte să ajungă în Ungaria și Slovacia cel târziu mâine”, a adăugat acesta.

(sursa: Mediafax)