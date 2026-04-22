UE aprobă provizoriu împrumutul de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina

UE aprobă provizoriu împrumutul de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina

UE aprobă provizoriu împrumutul de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina.

UE a aprobat preliminar un împrumut de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina și a avansat și al 20-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei. Ungaria și-a retras opoziția după reluarea fluxului de petrol prin conducta Drujba.

Președinția cipriotă a Uniunii Europene tocmai a confirmat că împrumutul de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina a primit undă verde preliminară din partea ambasadorilor UE, scrie The Guardian.

Conform informațiilor transmise de presa externă, cel de-al 20-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei a primit miercuri undă verde preliminară.

„Acestea vor trece acum printr-o procedură scrisă pentru adoptarea lor finală de către Consiliu”, a declarat un purtător de cuvânt al președinției cipriote.

Procedura scrisă urmează să se încheie joi după-amiază, care este, în mod convenabil, și momentul în care liderii UE urmează să se întâlnească în Cipru.

Întrucât conducta Drujba este acum operațională, Ungaria și-a retras opoziția față de finalizarea împrumutului de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina, relatează Reuters.

Miercuri, gigantul petrolier maghiar MOL a transmis un mesaj din partea operatorului ucrainean, JSC Ukrtransnafta, conform căruia „recepția țițeiului din Belarus prin sistemul de conducte Drujba a început în Ucraina astăzi la prânz”.

„MOL se așteaptă ca primele transporturi de țiței după repornirea secțiunii ucrainene a sistemului de conducte să ajungă în Ungaria și Slovacia cel târziu mâine”, a adăugat acesta.

(sursa: Mediafax)

CITEȘTE ȘI: Un indian a păcălit milioane de oameni cu o tânără influencer pro-Trump creată cu IA

