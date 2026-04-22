Un indian a păcălit milioane de oameni cu o tânără influencer pro-Trump creată cu IA.

Bărbatul a creat pe rețelele de socializare o tânără influencer care răspândea mesaje pro-Trump și pro-MAGA. Indianul nu a avut scopuri politice, dar a reușit să câștige numeroși bani.

O tânără influencer care a devenit virală după ce a răspândit numeroase mesaje pro-Trump s-a dovedit a fi generată în întregime de inteligența artificială, potrivit New York Post.

Personajul pe nume Emily Hart a fost creat de un student la medicină în vârstă de 22 de ani din India.

Indianul a folosit instrumente precum Google Gemini pentru a realiza un personaj cu mesaje pentru publicul conservator. Tânărul din India a obținut astfel milioane de vizualizări și mii de urmăritori.

El a transformat contul fals într-o afacere. Prin intermediul produselor și platformelor plătite, indianul a câștigat mii de dolari pe lună.

Contul a fost în cele din urmă închis.

(sursa: Mediafax)

