Turneu internațional de lupte greco-romane, cu sportivi din şapte ţări, la Timişoara

Ediția cu numărul 14 a turneului internațional de lupte greco-romane „Invită Nicolae Grehov” va avea loc, vineri și sâmbătă, în noua sală polivalentă a Universității Politehnica Timișoara, situată pe Calea Ghirodei nr. 32.

Baza sportivă nr. 4 (denumirea oficială a modernei arene cu 180 de locuri) a fost inaugurată în toamna anului trecut și a găzduit în decembrie „Cupa Heracle”, competiție ce s-a adresat sportivilor categoriei de vârstă U15.

Concursul de la sfârșitul acestei săptămâni este rezervat, ca în fiecare an, cadeților (U17 – anii de naștere: 2009-2011), fiind organizat de CS Heracle. Categoriile de greutate sunt 45, 48, 51, 55, 60, 65, 71, 80, 92 și 110 kilograme.

Și-au anunțat participarea luptători din șapte țări: Lituania, Norvegia, Grecia, Serbia, Ucraina, Republica Moldova și România.

Concursul individual de vineri va începe la ora 10,30. Sâmbătă va avea loc întrecerea pe echipe, aceasta contând ca primă etapă din Liga Europei Centrale – ediția 2026, o competiție alcătuită din mai multe etape ce este organizată tot de CS Heracle, reunind cluburi din țări de pe „Bătrânul continent”.

Nicolae Grehov, în vârstă de 90 de ani, a descoperit şi şlefuit, de-a lungul deceniilor, mulţi luptători, printre aceştia aflându-se Damian Raileanu, fondatorul Clubului Sportiv Heracle.