Turneu internațional de lupte greco-romane, cu sportivi din şapte ţări, la Timişoara

Sport
Publicat în de Darius Petru
Fără comentarii
Ediția cu numărul 14 a turneului internațional de lupte greco-romane „Invită Nicolae Grehov” va avea loc, vineri și sâmbătă, în noua sală polivalentă a Universității Politehnica Timișoara, situată pe Calea Ghirodei nr. 32.

Baza sportivă nr. 4 (denumirea oficială a modernei arene cu 180 de locuri) a fost inaugurată în toamna anului trecut și a găzduit în decembrie „Cupa Heracle”, competiție ce s-a adresat sportivilor categoriei de vârstă U15.

Concursul de la sfârșitul acestei săptămâni este rezervat, ca în fiecare an, cadeților (U17 – anii de naștere: 2009-2011), fiind organizat de CS Heracle. Categoriile de greutate sunt 45, 48, 51, 55, 60, 65, 71, 80, 92 și 110 kilograme.

Și-au anunțat participarea luptători din șapte țări: Lituania, Norvegia, Grecia, Serbia, Ucraina, Republica Moldova și România.

Concursul individual de vineri va începe la ora 10,30. Sâmbătă va avea loc întrecerea pe echipe, aceasta contând ca primă etapă din Liga Europei Centrale – ediția 2026, o competiție alcătuită din mai multe etape ce este organizată tot de CS Heracle, reunind cluburi din țări de pe „Bătrânul continent”.

CITEŞTE ŞI: Timişoreanul Darian Corlan își continuă ascensiunea

Nicolae Grehov, în vârstă de 90 de ani, a descoperit şi şlefuit, de-a lungul deceniilor, mulţi luptători, printre aceştia aflându-se Damian Raileanu, fondatorul Clubului Sportiv Heracle.

Dacă ţi-a plăcut articolul, urmăreşte RENASTEREA.RO pe FACEBOOK »

Opiniile exprimate în articolele publicate pe RENASTEREA.RO aparţin în exclusivitate autorilor! Comentariul dumneavoastră va fi publicat după ce va fi analizat de către un moderator.

DISCLAIMER

Atenţie! Postaţi pe propria răspundere!
Înainte de a posta, citiţi aici regulamentul: Termeni legali şi condiţii.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *