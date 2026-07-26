Autorulotă de 70.000 de euro, căutată de autoritățile spaniole, descoperită la Reșița

La data de 25 iulie 2026, polițiștii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale al Inspectoratului de Poliție Județean Caraș-Severin, în baza datelor și informațiilor obținute în urma activităților investigativ-operative desfășurate, au depistat, pe raza municipiului Reșița, în zona numită „Șură”, o autorulotă care figura ca fiind urmărită de autoritățile din Spania începând cu data de 12 iulie 2026.

Potrivit informațiilor transmise de autoritățile spaniole, autorulota ar fi fost închiriată pentru o perioadă de șapte zile de către un bărbat de naționalitate română, folosind o identitate falsă, după care acesta s-ar fi deplasat cu vehiculul pe teritoriul României, fără a returna autovehiculul.

În urma verificărilor efectuate, polițiștii au stabilit că persoana bănuită că ar fi închiriat autovehiculul folosindu-se de o identitate falsă este un bărbat în vârstă de 29 de ani, din municipiul Reșița.

Totodată, în urma verificărilor efectuate, s-a constatat că autorulota avea montate plăcuțe cu număr de înmatriculare fals, acestea fiind atribuite unui alt autovehicul.

Autovehiculul, a cărui valoare este estimată la aproximativ 70.000 de euro, a fost ridicat de la fața locului și indisponibilizat, în vederea continuării cercetărilor și a demarării procedurilor legale pentru returnarea acestuia autorităților competente din Spania.

În continuare, polițiștii efectuează cercetări pentru săvârșirea infracțiunii de tăinuire, sub supravegherea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Reșița.