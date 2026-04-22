Ziua Europei, sărbătorită şi la Timișoara. Programul complet al evenimentelor

Ziua Europei, sărbătorită la Timișoara. Programul complet al evenimentelor.

Ziua Europei este atât o rememorare a unui moment istoric – Declarația Schuman din 1950, cât și un prilej de a reflecta la spiritul solidarității între oameni și națiuni, o sărbătoare a păcii, a prieteniei și a exprimării identității fiecărui stat membru, în cea europeană.

Centrul istoric al Timișoarei îmbrăcat în flori și culoare, de Ziua Europei

Piața Sfântul Gheorghe devine, încă o dată, scenă pentru câteva dintre evenimentele plănuite de Ziua Europei. De aceea, ea va fi împodobită de sărbătoare, cu o instalație compusă din flori în culorile europene, ca simbol al păcii.

Piața Unirii va găzdui, la rându-i, o instalație cu tematică europeană – fundal al evenimentelor ce se vor desfășura în „cea mai frumoasă piață barocă europeană” (Neagu Djuvara) și al fotografiilor pe care îndemnăm publicul să le facă în acest colț minunat al Timișoarei.

Tot de Ziua Europei vor recuceri cerul străzii Alba Iulia umbreluțele colorate, care vor înlocui decorațiunile pascale, de primăvară.

Ce facem de Ziua Europei, în weekendul de 9 Mai?

Ca în fiecare an, se organizează evenimente menite să accesibilizeze ideea europeană și să transforme Ziua Europei într-o sărbătoare a întregii comunități.

Reafirmând, prin aceste manifestări, vocația europeană a Timișoarei și deschiderea către dialog și diversitate, programul cuprinde activități culturale, artistice, sportive și educative pentru toate vârstele, desfășurate în zona centrală a orașului.

Spectacole pentru mici și mari, Crosul Europei și activități demonstrative de badminton, dans sportiv și judo, concurs cu misiuni și premii pentru liceeni, întâlniri cu membri ai Corpului consular, pentru studenți, dar și exerciții demonstrative de dresaj canin sau activități de prezentare a tehnicii din dotarea Armatei, Jandarmeriei sau Poliției – sunt pregătite, în perioada 8-9 mai 2026, în Piața Libertății, Piața Unirii, Piața Sfântul Gheorghe.

„Călător printre stele” (vineri, 8 mai, ora 13:00, în Piața Sfântul Gheorghe și ora 18:00, în Piața Unirii) este un spectacol pentru toate vârstele, care apropie publicul de ideea Europeană printr-o călătorie imaginară, pe care personaje cu caractere diferite – de la studentul hipster, la cuplul tânăr și pretențios – o fac în țările europene, descoperindu-le cultura, istoria sau specificul culinar. Altfel spus, 45 de minute de bună dispoziție și lucruri interesante pe care le aflăm despre Europa.

Momentul cel mai așteptat este, fără îndoială, întâlnirea cu artistul Luke Silva (sâmbătă, 9 Mai, ora 19:00, Piața Unirii), cântăreț și compozitor independent stabilit la Londra, cunoscut în special pentru performanțele sale de tip busking (cântat pe stradă) și pentru prezența sa virală pe rețelele sociale (2 milioane de urmăritori pe youtube).

Cu rădăcini italiene și braziliene, Luke a început să cânte cu prima sa trupă în 2010 și a devenit renumit pentru videoclipurile în care colaborează spontan cu trecători talentați pe străzile Londrei sau ale altor orașe. Pe lângă cover-uri celebre (precum „Oceans”, de la Hillsong United sau „Tattoo”, de la Loreen), a lansat, în 2025, și muzică originală, ca „I’m Leaving Too” și „Silence”.

A lucrat cu diverși artiști pentru cover-uri acustice, precum „Million Reasons”, cu Alexa Ash.

Program detaliat

VINERI, 8 MAI 2026

10:00, Casa de Cultură Start Circuit Europa

(Str. Miron Costin nr. 2) concurs cu misiuni și premii, pentru liceeni

12:00, Piața Sfântul Gheorghe Cine ești tu, Europa?

lecție de educație civică pentru studenți

Invitat: Jose Miguel Viñals Ariño, consul onorific al Spaniei

Moderator: Robert Șerban

13:00, Piața Sfântul Gheorghe Călător printre stele

spectacol, 13+

Regia: Mirela Puia. Distribuția: Adrian Jivan, Marin Lupanciuc, Matei Chioariu, Diana Nițu

18:00, Piața Unirii Călător printre stele

spectacol, 13+

Regia: Mirela Puia. Distribuția: Adrian Jivan, Marin Lupanciuc, Matei Chioariu, Diana Nițu

SÂMBĂTĂ, 9 MAI 2026

10:00, Piața Libertății Ceremonia militar-religioasă

Parada steagurilor țărilor Uniunii Europene

10:40, Piața Libertății Premiere Circuit Europa

Start Crosul Europei

Vizita pavilioanelor

11:00, Piața Sfântul Gheorghe Doi purceluși și cei șapte ani de-acasă

spectacol Teatrul de Copii și Tineret „Merlin” (5+)

11:00-12:00, Piața Libertății Program artistic

Inspectoratul Școlar Județean

11:00-14:00, Piața Libertății Prezentarea tehnicii din dotarea structurilor

Inspectoratul de Poliție Județean Timiș, Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Timiş, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Banat” al judeţului Timiş, Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Timișoara, Direcția Generală a Poliției Locale Timișoara, Serviciul Județean de Ambulanță Timiș și Penitenciarul Timișoara

12:00, Piața Libertății Premiere Crosul Europei

Exerciții demonstrative de dresaj canin

Exerciții demonstrative de badminton, judo și dans sportiv

13:00, Piața Libertății Matineu Europa

concert Muzica militară

17:00, Piața Europei Concert Europa, Filarmonica „Banatul”

„Carmina Burana”, de Carl Orff (fragmente)

„Imnul Europei”, interpretat de Corul comunitar

19:00, Piața Unirii Cântând printre stele

Busking happening

Invitat special: Luke Silva