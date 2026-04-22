Sistemul informatic de emitere a rovinietei și peajului, din nou funcțional.

CNAIR informează utilizatorii rețelei rutiere naționale că în data de 22.04.2026, în intervalul orar 2:30 – 7:30, sistemul informatic de emitere a rovinietei și a peajului nu a funcționat din cauza unor fluctuații mari de tensiune ale rețelei de alimentare cu energie electrică.

Această situație a afectat toate platformele prin care puteau fi achiziționate rovinieta și peajul: sms, platforme online, benzinării.

Echipele tehnice ale CNAIR au remediat între timp problemele și au repus în funcțiune sistemul informatic de emitere a rovinietei și peajului.

Vă reamintim că, în cazul în care nu ați putut achiziționa rovinieta sau peajul în acest interval (2.30 -7.30), puteți proceda astfel, pentru a evita sancțiunile:

– achiziționați rovinieta până astăzi (22.04.2026), cel mai târziu până la ora 23:59.

– achiziționați PEAJ (tariful de tranzitare a podurilor dunărene) până cel mai târziu mâine (23.04.2026), la ora 23:59.

(sursa: Mediafax)