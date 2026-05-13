Lucrări de punere în siguranță a malului stâng al râului Timiș, pentru protejarea stației de epurare Lugoj

Administrația Bazinală de Apă Banat (ABA Banat) a demarat lucrări pentru consolidarea malului stâng al râului Timiș, în zona localității Jabăr, în apropierea stației de epurare Lugoj.

Obiectivul este implementat în regim de urgență pentru a evita deteriorarea digului de apărare al stației de epurare.

Avansarea eroziunii active din această zonă, care în prezent se apropie de baza digului de apărare, a fost determinată de factorul hidrologic: pe râul Timiș au loc frecvent variații de nivel datorate uzinării la acumulările Feneș și Poiana Mărului.

Aceste variații conduc la accentuarea eroziunii chiar și la niveluri mici ale râului, din cauza structurii sensibile a terenului care este format din balast, nisip și praf argilos.

ABA Banat a reușit să obțină 2.500.0000 lei, fonduri de la bugetul de stat specifice creditelor pentru lucrări de intervenție în regim de urgență. Prin această finanțare, obiectivul va fi pus în siguranță, eliminându-se riscul de inundare a stației de epurare și cel al unor deversări accidentale din bazinele de decantare.

Lucrările ce se vor executa sunt lucrări de consolidare a malului din această zonă, cu materiale prietenoase cu mediul.

Se vor utiliza: anrocamente de piatră mare (între 50 kg și1000 kg) pentru stabilizarea bazei malului, caroiaje de fascine din nuiele pentru a crește rezistența și stabilitatea prismului de piatră, saltele antierozionale biodegradabile destinate fixării taluzelor și accelerării procesului natural de înierbare.

Lucrările vor avea un ritm accelerat și vor fi finalizate la 31 iulie 2026.

