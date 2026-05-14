Cristi Chivu a câștigat și Cupa Italiei cu Inter

Interul lui Cristi Chivu a câștigat trofeul Cupei Italiei, după victoria cu 2-0 din finala cu Lazio, chiar la Roma.

Antrenorul român Cristian Chivu a cucerit Cupa Italiei la fotbal cu Inter Milano, după o victorie cu 2-0 în faţa celor de la Lazio, miercuri seara, pe Stadio Olimpico din Roma, după ce a câştigat şi campionatul, potrivit romania-actualitati.ro.

Primul gol al finalei a venit în minutul 14, când Marusic a trimis mingea în propria poartă, după o deviere fină a lui Marcus Thuram. În minutul 35 Inter a înscris din nou, prin atacantul argentinian Lautaro Martinez, iar în repriza a doua s-a jucat cu ocazii la ambele porți, dar nu s-a mai dat niciun gol.

Inter Milano realizează astfel a treia dublă Cupă – Campionat din istorie. Este a zecea Cupă a Italiei și a treia în ultimii cinci ani pentru Inter Milano, în condițiile în care doar Juventus are mai multe trofee în Cupă – 15.

