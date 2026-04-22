Timişoreanul Darian Corlan își continuă ascensiunea

După două clasări pe locul al treilea în Campionatul Județean de Automobilism și Karting Timiș, pentru tânărul pilot Darian Corlan a urmat o clasare superioară, pe poziția a doua, în etapa de la Dumbrăvița.

Doar o greșeală de traseu a făcut ca el să nu obțină cel mai bun timp la clasa Juniori. Toate aceste rezultate vin la doar trei luni de când Darian Corlan a pus pentru prima dată mâna pe volan.

Sub directa îndrumare a experimentatului Alexandru Krepelka, multiplu campion național de viteză în coastă și maestru al sportului în automobilism sportiv, drumul spre victorie pare mai ușor pentru tânărul pilot timișorean.

Deoarece următoarea etapă – de la Deta – se suprapune cu prima rundă din Campionatul Național de Viteză în Coastă, de la Rânca, unde Krepelka va fi prezent pe traseu, Corlan va fi nevoit să se prezinte în dreapta cu un alt instructor.

Mașina cu care el a concurat a fost pregătită din nou exemplar de către Alexandru Krepelka, care se ocupă permanent de instruirea pilotului, de pregătirea materialului de concurs și de strategia competițională.