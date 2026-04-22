Se întâmplă în Timişoara: consum de alcool în tramvaie şi stații, fumat, furturi și chiar satisfacerea nevoilor fiziologice în staţiile de transport public…

Mijloacele de transport în comun și stațiile acestora sunt locuri în care polițiștii locali patrulează zilnic în vederea asigurării deplasării în siguranță a cetățenilor. Totodată, prezența polițiștilor locali din cadrul Compartimentului Siguranța Transportului Urban are și rolul de a preveni prezența celor care sustrag bunuri din buzunarele sau din gențile călătorilor.

Acțiunile organizate anul acesta au dus, pe lângă descurajarea comiterii unor fapte de natură contravențională sau penală, și la măsuri concrete de sancționare a celor care au fost surprinși încălcând legislația în vigoare, spune Poliţia Locală Timişoara (PLT).

„Astfel, au fost aplicate un număr de 596 sancțiuni contravenționale în valoare totală de 117.875 lei pentru fapte precum parcarea autovehiculelor în stațiile mijloacelor de transport, pe spațiile verzi din proximitatea acestora, pe scuaruri sau insule de dirijare a traficului, pentru consumul de alcool în tramvaie sau în stații, comerț de diverse obiecte în stații, circulația fără bilet sau abonament, fumat, refuz de legitimare și chiar satisfacelor nevoilor fiziologice în stații”, a transmis PLT.

De asemenea, în ultima perioadă, polițiștii locali au răspuns la 25 de solicitări ale dispecerilor Societății de Transport Public Timișoara care au semnalat probleme precum prezența persoanelor fără adăpost care dormeau în mijloacele de transport sau în apropierea liniilor de tramvaie ori în stații, persoane care consumau alcool și făceau scandal în mijloacele de transport, autovehicule staționate în stații sau prea aproape de liniile de tramvai, punând în dificultate oprirea și chiar circulația tramvaielor, autobuzelor sau troleibuzelor.

