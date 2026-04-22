Peste 5,7 milioane de lei din PNRR pentru Spitalul CF Timișoara.

Spitalul Clinic CF Timișoara a reușit să atragă peste 5,7 milioane de lei din PNRR pentru digitalizare.

Programul, inclus în componenta „Transformare digitală, realizarea sistemului eHealth și telemedicină”, se încheie peste câteva zile.

Proiectul de digitalizare depus pentru finanțare prin PNRR a însemnat achiziționarea unor aparate multifuncționale, a 80 de stații de lucru pentru secțiile și cabinetele din spital, dar și refacerea și modernizarea infrastructurii IT, precum și implementarea unui sistem de teleconferință.

În același timp, au fost introduse programe digitale pentru consultații, sisteme electronice de prescriere a rețetelor, dar și un dosar medical electronic al pacientului.

Valoarea proiectului prin PNRR s-a ridicat la 5.702.297 lei, din care 83.000 de lei reprezintă fonduri proprii.

„Odată cu implementarea acestui sistem, am intrat în era digitală. Am modernizat sistemele informatice, am achiziționat echipamente de ultimă generație, avem softuri dedicate pentru partea medicală, pentru farmacie, dar și pentru resurse umane și contabilitate.

Am achiziționat tablete pe care le-am pus la dispoziția medicilor și care le permit acestora vizualizarea, în timp real, a tuturor investigațiilor și analizelor de laborator, precum și completarea fișei medicale electronice a pacientului.

Rețeaua informatică pe care o aveam în spital era veche, «cădea» în permanență, iar softul pe care îl foloseam în unitatea sanitară era închiriat.

Vreau să le mulțumesc colegilor care au contribuit la elaborarea și implementarea acestui proiect”, spune dr. Cosmin Gridan, manager Spitalului Clinic CF Timișoara.

Prin acest program, Spitalul Clinic CF Timișoara își va constitui o arhivă digitală care va putea fi utilizată într-un sistem integrat.

„Am introdus deja în practică programarea online pentru consultații. Pacienții se pot programa în câteva minute. Platforma oferă posibilitatea programării la una dintre cele 18 specialități medicale.

Mai mult, le permite pacienților să își aleagă medicul pentru realizarea consultației, în funcție de programul cabinetelor. În același timp, pacienții vor primi un SMS de confirmare pe numărul de telefon înscris în formularul online.

Pe lângă posibilitatea programării digitale pentru consultații, avem și sisteme electronice de prescriere a rețetelor”, spune dr. Cosmin Gridan.

În ultimii ani, Spitalul Clinic CF Timișoara a implementat mai multe proiecte europene și naționale, care au permis dotarea unității cu aparatură medicală de ultimă generație, ceea ce a dus la extinderea capacității de diagnostic și tratament. Unitatea sanitară derulează mai multe programe naționale.

