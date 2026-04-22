Timișoara devine capitala harpei. Liceul de Artă „Ion Vidu” găzduieşte un eveniment muzical de excepție

Timișoara găzduiește, în perioada 24–26 aprilie, un eveniment muzical de excepție dedicat harpei, organizat la Liceul de Artă „Ion Vidu”, într-un an cu semnificație specială: aniversarea a 75 de ani de la înființarea instituției.

Publicul este invitat să participe, pe parcursul celor trei zile, la o serie de activități care îmbină excelența artistică, educația muzicală și dialogul cultural. Programul include recitaluri, cursuri de măiestrie și o expoziție de instrumente de prestigiu.

Invitata specială a ediției este harpista de renume internațional Nicoletta Sanzin, artistă apreciată pentru rafinamentul interpretării și versatilitatea repertoriului său. Originară din Italia, Nicoletta Sanzin este cunoscută atât ca solistă, cât și ca pedagog, susținând concerte și masterclass-uri în numeroase țări din Europa. Activitatea sa artistică îmbină repertoriul clasic cu deschideri către muzica contemporană, fiind recunoscută pentru expresivitatea și eleganța interpretării sale.

De asemenea, implicarea sa în proiecte educaționale contribuie la formarea noilor generații de harpisti, fiind invitată frecvent să susțină cursuri de măiestrie în instituții de prestigiu.

Programul evenimentului:

Vineri, 24 aprilie

10:00 – 18:00: Expoziție de instrumente și accesorii Salvi și Lyon & Healy

18:00: Recital susținut de Nicoletta Sanzin

Sâmbătă, 25 aprilie

09:00 – 13:00: Curs de măiestrie (Nicoletta Sanzin)

10:00 – 18:00: Expoziție de instrumente și accesorii

14:00 – 18:00: Curs de măiestrie (continuare)

18:00: Concertul profesorilor și elevilor Liceului de Artă „Ion Vidu”, urmat de un recital al elevilor din România

Duminică, 26 aprilie

10:00 – 12:00: Expoziție de instrumente și accesorii

Expoziția este realizată cu sprijinul producătorilor internaționali Salvi și Lyon & Healy, oferind participanților ocazia rară de a descoperi și testa instrumente de înaltă calitate.

Evenimentul face parte din seria de manifestări dedicate aniversării a 75 de ani de excelență în educația artistică la Liceul de Artă „Ion Vidu”, reafirmând rolul instituției în promovarea valorilor culturale și susținerea tinerelor talente.

Este o oportunitate unică pentru iubitorii muzicii clasice, elevi, profesori și publicul larg de a se bucura de rafinamentul sunetului de harpă și de întâlnirea cu artiști de prestigiu, într-un cadru dedicat excelenței culturale.

