Descoperiri spectaculoase pe traseul Centurii Timișoara Vest

Cercetările arheologice continuă pe traseul Centurii Timișoara Vest. Acestea se desfășoară după stabilirea traseului final și în baza cadrului legal care permite accesul în teren pentru astfel de intervenții.

În cadrul cercetărilor au fost identificate vestigii datate în secolele II–IV d.Hr. (perioada romană și post-romană).

Printre descoperiri se numără fragmente de ceramică de tip „terra sigillata”, precum și urme de locuire, inclusiv o vatră de foc amenajată sub podea.

Cercetările sunt realizate de specialiștii Muzeul de Istorie din Satu Mare, conform legislației în vigoare, înainte de începerea lucrărilor propriu-zise.

