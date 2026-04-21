Rezultate excelente obținute de elevi timișoreni la Olimpiada Națională de Limba și literatura germană maternă

Elevii timișoreni participanți la Olimpiada Națională de Limba și literatura germană maternă, desfășurată la Brașov, în perioada 15 – 18 aprilie, au obținut rezultate excelente.

Toți performerii studiază la Liceul Teoretic „Nikolaus Lenau” din Timișoara:

Premiul I: Lara Rotar, clasa a X-a
Premiul I: Noah Nistorescu, clasa a XII-a
Premiul I: Fanu Selina, clasa a VIII-a
Premiul II: Moț Astrid, clasa a XII-a
Premiul III: Lupșe Tarangul Isabela, clasa a VII-a
Premiul III: Kattesch Thomas, clasa a XII-a
Mențiune: Focșa Luiza, clasa a XI-a
Mențiune: Chisevescu Zara, clasa a XI-a.

