Alfred Simonis: „Suntem mândri să fim printre susținătorii echipei de robotică de la C.D. Loga”

CyberMoon, echipa de robotică a Colegiului Național „C.D. Loga” Timișoara, va reprezenta România la European Premier Event 2026, una dintre cele mai importante competiții internaționale de profil.

Consiliul Județean Timiș va acoperi costurile necesare participării echipei la Eindhoven, pentru ca tinerii să își poată continua parcursul remarcabil și să concureze alături de unele dintre cele mai bune echipe de robotică din lume.

„De fiecare dată când vom avea tineri care performează la un asemenea nivel, ne vom implica și îi vom sprijini.

CyberMoon este una dintre echipele care arată cât talent, dar și câtă determinare există în Timiș. Le ținem pumnii și ne bucurăm că administrația județeană este parte din acest pas important pentru ei”, a afirmat președintele CJT.

