Filip Marjanovic, unul dintre cei mai îndrăgiţi handbalişti ai Timişoarei, pleacă de la Poli

Filip Marjanovic (37 de ani,) unul dintre cei mai îndrăgiţi handbalişti ai Timişoarei, se desparte de SCM Politehnica.

Extrema din Serbia care, în ultimul sezon, a evoluat în eşalonul doi (Divizia A), în ciuda valorii sale incontestabile (a fost printre cei mai prolifici golgheteri ai Ligii Zimbrilor), a marcat istoria clubului alb-violet.

A fost în două perioade la echipa timişoreană și a cucerit Cupa României, cu Poli, în anul 2019.

„Fica” a jucat şi în naţionala ţării vecine.

Filip Marjanovic, aflat la final de contract în această vară, s-a transferat la Metaloplastika Šabac, fostă deţinătoare a Cupei EHF, unde a mai jucat şi în trecut.