Mesajul unei mari companii aeriene pentru pasagerii care și-au rezervat bilete pentru vacanță.

O mare companie aeriană a trimis un mesaj public pentru pasagerii care și-au rezervat bilete de avion pentru vacanța de vară. Mesajul se referă la unele zboruri anulate sau modificate ca urmare a crizei combustibililor. Călătorii sunt sfătuiți să caute informații despre zbor pe internet.

KLM a transmis un mesaj important tuturor pasagerilor care vor călători cu avioanele companiei în lunile mai, iunie, iulie și august, potrivit Express. Pasagerii au fost avertizați că trebuie să „țină evidența zborului lor planificat prin intermediul MyTrip”.

„KLM a făcut o serie de ajustări la programul său de zbor pentru luna următoare. Acest lucru se referă la un număr limitat de zboruri în Europa care, din cauza creșterii costurilor kerosenului, nu mai sunt viabile din punct de vedere financiar.

Nu există lipsă de kerosen.

KLM va opera cu 80 de zboruri dus-întors mai puțin către și dinspre Schiphol, ceea ce reprezintă mai puțin de 1% din zborurile sale europene din această perioadă. Pasagerii afectați de aceste modificări vor fi reprogramați pe următorul zbor disponibil.

Deoarece acestea sunt destinații pe care KLM le deservește de mai multe ori pe zi – cum ar fi Londra și Düsseldorf – călătorii pot fi de obicei cazați rapid. Îi sfătuim pe pasageri să își urmărească zborul planificat prin intermediul MyTrip”, au explicat reprezentanții companiei la solicitarea Express.

KLM My Trip este portalul online oficial al companiei aeriene, dar și aplicația mobilă care permite pasagerilor să gestioneze rezervările, să verifice detaliile zborului, să selecteze locuri, să facă upgrade și să solicite rambursări. Pasagerii se conectează folosind codul de rezervare și numele de familie pentru a modifica itinerariile sau a adăuga servicii.

Reprezentanții companiei au mai anunțat că monitorizează situația din Orientul Mijlociu și că vor anunța din timp alte modificări.

(sursa: Mediafax)